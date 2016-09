Bragantino perde do Atlético-GO e segue na zona de rebaixamento

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Bragantino vinha se recuperando na Série B, mas a boa sequência foi quebrada nesta terça-feira. Após duas vitórias seguidas, os paulistas perderam, em casa, para o Atlético-GO, por 2 a 1, pela 25ª rodada. Os gols dos visitantes foram de Magno Cruz, enquanto Rivaldo diminuiu. Com a derrota, o Braga segue na zona da degola, com 27 pontos. Os goianos, por sua vez, seguem bem na luta pelo título, chegando a 45.

O triunfo fora de casa significou o oitavo jogo seguido sem derrota do Dragão. Os goianos vivem ótima, e mostram força para disputar o acesso à primeira divisão. A última vez que a equipe disputou a Série A foi em 2012.

Na próxima rodada, seguindo a luta contra a degola, o Bragantino vai a Florianópolis, no sábado, para encarar o Avaí. No mesmo dia, o Atlético-GO recebe o Paraná.

O jogo – Atuando em casa, os paulistas começaram em cima. Logo aos 6, César Gaúcho bateu falta com força, e Kléver fez boa defesa, impedindo o gol. Os mandantes tentaram manter o ritmo alto, mas foram caindo aos poucos.

Aproveitando a confiança pela boa campanha, o Dragão começou a sair de trás e dar mostras de que dominaria o confronto. A velocidade de Magno Cruz era um dos principais perigos da equipe comandada por Marcelo Cabo.

Aos 30, o meia colocou bola perigosa na área, mas a defesa do Bragantino conseguiu afastar. Dez minutos depois, porém, não houve jeito. O próprio Cruz recebeu e, com muita categoria, encobriu Felipe, marcando 1 a 0.

Com pouco tempo até o intervalo, os donos da casa não tiveram tempo de reagir, e foram para o vestiário em desvantagem no placar.

O segundo tempo começou movimentado. Nos dez primeiros minutos, uma chance para cada lado, com boas defesas de Kléver e Felipe, mantendo o 1 a 0. Depois disso, necessitando de um bom resultado em casa, o time de Bragança passou a criar mais.

Aos 19, Watson finalizou e a bola saiu. Dois minutos depois, Alan Mineiro exigiu defesa do goleiro atleticano em cobrança de falta. Em bolas paradas jogadas na área, o time de Marcelo Veiga também ameaçava os goianos.

No contra-ataque, os visitantes assustaram, aos 32. Magno Cruz invadiu a área e bateu, mas com muita força, perdendo boa chance. Os paulistas, com pouco tempo para buscar o gol, não se intimidaram com o susto e seguiram no ataque.

Aos 45, no desespero, Rafael Grampola mandou para a rede, mas o toque foi com a mão, e o atacante recebeu amarelo. No minuto seguinte, para acabar com a chances do Bragantino, Magno Cruz aproveitou contra-ataque e fez 2 a 0.

No último minuto, Rivaldo ainda descontou para os paulistas, aproveitando sobra na área. Mas não foi o suficiente e o jogo terminou 2 a 1 para os visitantes, que voltam a Goiânia com mais três pontos.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 2 ATLÉTICO-GO



Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Oberto Santos da Silva (PB)

Cartões amarelos: Alan Mineiro, Rafael Grampola (Bragantino), Matheus Ribeiro, Gilsinho, Pedro Bambu, Jorginho, Bruno Barra (Atlético-GO)

Gols: BRAGANTINO: Rivaldo, aos 47 minutos do segundo tempo; ATLÉTICO-GO: Magno Cruz, aos 40 minutos do primeiro tempo; Magno Cruz, aos 46 minutos do segundo tempo.



BRAGANTINO: Felipe; André Rocha, Ednei, César Gaúcho e Bruno Pacheco; Gabriel Dias (Rivaldo) e Edson Sitta; Alan Mineiro, Erick e Watson (Léo Jaime); Rafael Grampola

Técnico: Marcelo Veiga

ATLÉTICO-GO: Kléver; Matheus Ribeiro (Silva), Marllon, Ricardo Silva e Raul; Michel e Pedro Bambu; Magno Cruz, Jorginho (Bruno Barra) e Gilsinho (Marquinho); Júnior Viçosa

Técnico: Marcelo Cabo

