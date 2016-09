Bahia mede forças para enfrentar ameaçado Goiás

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Após dois resultados negativos fora de casa, o Bahia finalmente volta a jogar na Fonte Nova e está confiante para o próximo desafio. A partida que será válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B marcará um confronto entre os extremos da tabela. A equipe tricolor, que briga pelas primeiras posições, entra em campo contra o Goiás, que busca resultado para fugir da degola, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Salvador.

Mesmo em situação favorável na tabela, com 36 pontos, na sétima colocação, o Bahia reconhece a dificuldade de enfrentar um adversário que briga para sair da parte inferior da tabela – o Goiás tem 31 pontos e ocupa a 15ª colocação. “É uma equipe muito qualificada, apesar de vir sofrendo algumas derrotas na competição. Mas já houve um crescimento com a chegada do novo treinador (Gilson Kleina)”, enfatizou o zagueiro Tiago, do Tricolor baiano.

“Os jogadores (do Goiás) são muito interessantes. Para a gente, foi bom o Walter (atacante) não poder jogar, mas tem jogadores, como o Marcão, que é um centroavante de qualidade. Tem jogadores muito rápidos pelas beiradas. Será um jogo bem difícil, que a gente vai ter que jogar o fino da bola para conseguir a vitória”, alertou o defensor.

Sem desfalques por cartão ou departamento médico, o técnico Guto Ferreira terá toda a equipe do elenco baiano a sua disposição.

Assim como o zagueiro Tiago, o time esmeraldino também concorda que a entrada do novo comandante Gilson Kleina possa ter melhorado os ânimos do time goiano. Destaque do time, o meia Daniel Carvalho afirmou que o novo treinador o deixou mais a vontade para ajudar o clube. ” Antes da chegada do Kleina, havia uma situação em que eu e Léo Lima não podíamos atuar juntos. Eu sabia que não seria titular, então fiquei um pouco desanimado. Foi um erro meu. Mas com a chegada do treinador, isso mudou. Não sei ainda se serei titular contra o Bahia, mas de toda forma ele (Gilson Kleina) já me deixou mais à vontade”, disse.

“A característica do Gilson Kleina é de ser esse técnico mais motivador, que cobra bastante de cada atleta também. É algo diferente do que tivemos nos meses anteriores, acho que estávamos precisando disso. O Goiás estava precisando de uma sacudida”, acrescentou Daniel.

Ainda sem poder contar com o atacante Walter, que está lesionado e sem previsão de retorno, Gilson também terá de lidar com a falta do lateral direito Ednei, que sentiu a panturrilha e ficará sob cuidados do departamento médico. Já o lado esquerdo ficará sem a atuação de Juninho, que está suspenso pelo terceiro cartão.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador – BA

Data: 17 de setembro, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Luis Teixeira Rocha – RS (CBF-1)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi – RS (CBF-1) e Mauricio Coelho Silva Penna – RS (CBF-2)

BAHIA: Muriel; Eduardo, Jacson, Tiago e João Paulo; Luiz Antonio, Juninho, Renato Cajá e Allano; Edigar Junio e Hernane.

Técnico: Guto Ferreira

GOIÁS: Márcio; Sueliton, Felipe Macedo, Alex Alves e Felipe Saturnino; Adriano, Patrick, Leo Sena e Daniel Carvalho; Carlos Eduardo e Marcão.

Técnico: Gilson Kleina

