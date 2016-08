Bahia marca três gols no segundo tempo e vence o Paraná na Fonte Nova

O Bahia atropelou o Paraná no segundo tempo e conquistou uma convincente vitória por 3 a 0, neste sábado, na Fonte Nova. A equipe tricolor anotou os três gols na etapa complementar, com Edigar Junio, Juninho e Allano, e não sofreu sustos até juiz encerrar o confronto. Este foi o segundo jogo consecutivo que o Bahia venceu por esse placar: o time também havia batido o Avaí por 3 a 0, no último sábado, fora de casa.

A vitória levou o Bahia para a sexta colocação da Série B, com 31 pontos. O time, agora, se encontra a apenas três pontos do CRB, que ocupa a quarta posição do campeonato. Já o Paraná continuar na parte inferior da tabela. O clube ocupa o 15º lugar, com 26 pontos, e só não corre risco imediato de rebaixamento porque possui cinco pontos de vantagem para o Bragantino – equipe que abre a zona da degola.

O Jogo – O Paraná criou a primeira chance de perigo, após Anderson Uchoa cobrar uma falta por cima da meta de Muriel, aos nove minutos. Na sequência, aos 16, Juninho respondeu para o Bahia e tentou colocar a bola no ângulo do goleiro Marcos, mas também mandou para fora.

O primeiro chute a acertar o gol saiu aos 20 minutos. Fernando Karanga invadiu a área com a bola dominada e só não marcou porque Muriel praticou a defesa aos seus pés. O susto fez o Bahia se organizar melhor na Fonte Nova. Aos 27, Hernane tentou a conclusão dentro da área, mas foi travado pela defesa na hora de chutar para o gol.

Dois minutos depois, Allano se livrou da marcação e saiu na frente de Marcos. O atacante tentou bater com efeito para tirar do arqueiro, mas parou nas mãos do camisa 1. Já aos 35, na melhor chance criada no primeiro tempo, Moisés recebeu passe de Luiz Antônio e finalizou na trave do gol paranaense.

O início do segundo tempo trouxe uma mudança para o Paraná. Leonardo sofreu uma suspeita de fratura na mão e foi substituído por Pitty. Faltou, no entanto, entrosamento para a nova dupla de zaga paranaense. Aos dois minutos, Edigar Junio cabeceou para o gol, mas a bola bateu na defesa e voltou para que ele concluísse fora do alcance de Marcos.

Com a vantagem, o Bahia fez uma blitz na defesa adversária e teve três grandes chances para balançar as redes. Renato Cajá, aos nove minutos, demorou para fazer um passe e optou pelo chute de fora da área, mas Marcos praticou a defesa. Aos dez, o meia voltou a arriscar o tiro de longe e acertou a trave. Na sequência, Cajá cruzou para Hernane e viu o atacante perder um gol feito, ao concluir de carrinho para fora.

De tanto martelar a defesa rival, o Bahia alcançou o segundo gol com Juninho. Aos 13 minutos, o meio-campista aplicou um drible no marcador e acertou um belo chute de fora da área para ampliar a vantagem. Imparáveis, os baianos voltaram a anotar um gol dez minutos após a conclusão de Juninho. Aos 23, Allano chutou rasteiro, no canto direito de Marcos, para marcar o terceiro do clube tricolor.

Aos 39 minutos, o meio-campista Anderson Uchoa perdeu a cabeça e deu uma cotovelada na testa de Feijão. A agressão deixou o jogador do Bahia ensanguentado e acarretou num cartão vermelho para o atleta do Paraná. Após ser atendido, Feijão recebeu aval dos médicos e seguiu em campo até o apito final.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 PARANÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 27 de agosto de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE)

Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Bruno Cesar Chaves Vieira (ambos de PE)

Cartões amarelos: Tiago (Bahia); Anderson Uchoa, Rafael Carioca e Fernando Karanga (Paraná)

Cartão vermelho: Anderson Uchoa (Paraná)

GOLS:

BAHIA: Edigar Junio, aos dois minutos do segundo tempo, Juninho, aos 13 do segundo tempo, e Allano, aos 23 do segundo tempo

BAHIA: Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Feijão) e Renato Cajá (Régis); Allano (Victor Rangel), Edigar Junio e Hernane

Técnico: Guto Ferreira

PARANÁ: Marcos; Leandro Silva, Leonardo (Pitty), Alisson e Rafael Carioca; Anderson Uchoa, Claudevan e Cristian (Nadson); Robson, Válber (Guilherme Queiróz) e Fernando Karanga

Técnico: Marcelo Martelotte

