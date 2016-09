Atlético-GO faz clássico contra Vila Nova de olho na liderança da Série B

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Atlético-GO segue brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado o Dragão enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, em clássico goiano, válido pela 23ª rodada da competição.

O clube teve praticamente uma semana cheia para trabalhar visando o grande clássico. O último jogo do Atlético aconteceu na última segunda-feira, dia 29/08, no empate por 2 a 2 contra o Ceará. O resultado fez com que o Dragão deixasse escapar a chance de encostar na liderança, já que o Vasco, com 41 pontos, três a mais que o clube goiano, perdeu em casa para o Vila Nova.

O Dragão agora aposta suas fichas no duelo contra o Vila, e torce para o Cruzmaltino não vencer, para poder assumir a primeira colocação da competição. Para o clássico, o técnico Marcelo Cabo possui alguns contratempos. O atacante Alison, expulso no último jogo, cumpre suspensão e dá vaga ao centroavante Junior Viçosa. Outro que fica de fora é o volante Michel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nos treinos do meio da semana, Cabo testou William Schuster na posição, e pode promover o volante ao time titular.

“O Michel vem jogando o Brasileiro. Conversamos muito, ele já sabe onde o outro vai estar. O Alison também está bem, mas aí entra o Viçosa. Conhecemos muito bem o Viçosa, acredito ele está preparado. O William Schuster também vem fazendo bom campeonato e nos ajudará muito”, comentou o volante Pedro Bambu.

Apesar de ocupar a vice-liderança da competição, os jogadores do Atlético-GO pregam cautela contra um adversário que conhecem bem. No jogo de ida da Série B, o Dragão venceu por 2 a 1, jogando em casa. Apesar do Vila Nova ocupar a 10ª posição, o Tigre vem de uma grande vitória sobre o líder Vasco, e o alerta já foi ligado no Atlético.

“Não há favorito. Todo mundo dizia que o Vasco era favorito contra o Vila Nova. O Vila foi na casa deles e venceu. Em clássico não há favorito, a gente respeita muito o Vila, que vem num bom momento. Quem errar menos vai vencer essa partida”, alertou Bambu.

O momento de comemorar a vitória sobre o Vasco já passou, pelo menos para os jogadores do Tigre. O atacante Fabinho ressaltou a importância de uma vitória no clássico.

“Estamos fazendo uma campanha muito boa fora de casa. Sabemos que precisamos vencer também em casa para poder brigar lá em cima na tabela. Foi importante vencer o Vasco, que todos sabem que vai brigar para subir e ser campeão. Isso valoriza bastante nossa vitória. Esperamos agora conseguir também voltar a vencer dentro de casa”, disse.

Para buscar os três pontos, o técnico Guilherme Alves terá um grande desfalque. Um dos destaques do Vila na competição, o meia Jean Carlos, que já marcou três gols e deu oito assistências, fica de fora do clássico, já que está negociando com o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiás (GO)

Data: 02 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC) e Carlos Berkenbrock (SC)

VILA NOVA: Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Vinícius Simon e Roger; Reginaldo, Fagner, Victor Bolt e Fernando Neto; Moisés e Patrick

Técnico: Guilherme Alves

ATLÉTICO-GO: Kléver; Matheus Ribeiro, Lino, Marllon e Romário; Pedro Bambu, William Schuster, Jorginho, Magno Cruz e Gilsinho; Júnior Viçosa

Técnico: Marcelo Cabo

