Suspensos, Mina e Jean desfalcam Palmeiras contra o Grêmio no RS

O técnico Cuca já tem pelo menos dois desfalques certos para o confronto com o Grêmio. O zagueiro Yerry Mina e o volante Jean precisarão cumprir suspensão automática e estão fora do próximo compromisso do líder Palmeiras no Campeon ...

Leia mais