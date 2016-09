Sócios do Santos já podem comprar ingressos para clássico

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

O Santos iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para o clássico diante do Corinthians, no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, a venda começou apenas para os sócios das categorias prioritárias (diamante, ouro, prata), através do portal Sócio Rei. Os torcedores comuns só poderão comprar as entradas a partir de quarta-feira, às 9h, nas bilheterias da Vila Belmiro. O duelo terá torcida única, cumprindo determinação do Poder Público.

Nos demais pontos de venda autorizados e no site da Ingresso Fácil, a venda terá início na quinta-feira, às 11h.

Confira as opções de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8, 21 e 24): R$ 80 (a inteira) e R$ 40 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 100 (a inteira) e R$ 50 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 120 (a inteira) e R$ 60 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 140 (a inteira) / R$ 70 (a meia)

Sócios

A venda para sócios das categorias prioritárias (diamante, ouro e prata) do Peixe começou nesta segunda-feira, pelo portal Sócio Rei e terminará na terça-feira, às 10h. Para os sócios da categoria oficial, venda iniciará na terça-feira, às 11h, e vai terminar no sábado, às 17h, se não esgotarem antes disso.

Os ingressos para associados custam R$ 40 para as arquibancadas de sócio contribuinte dos portões 1/2 e 17, e para as arquibancadas superiores dos portões 7/8 e 24. Para os sócios que optarem por ficar na cadeira térrea lateral do portão 26, os ingressos saem por R$ 50.

Acompanhante de Sócio

Será permitida ao sócio a compra para somente um acompanhante para esse jogo, tanto pelo site, quanto no acesso ao Estádio batendo a carteirinha (se restarem ingressos para o dia do jogo), nas arquibancadas superiores (Portões 1/2, 17, 7/8, 24) e na cadeira térrea lateral (Portão 26). Não será permitida ao sócio proprietário de cadeira cativa ou especial a compra para o acompanhante.

O acompanhante pagará o valor de inteira do ingresso do setor escolhido. Por exemplo, se o sócio comprar ingresso para as arquibancadas de sócio contribuinte dos portões 1/2 e 17 ou para as arquibancadas superiores dos portões 7/8 e 24, pagará R$ 40. O ingresso para o acompanhante sairá por R$ 80. Se o sócio comprar para a cadeira térrea lateral do portão 26 pagará R$ 50. O ingresso do acompanhante sairá por R$ 100.

Não Sócios

A venda nas bilheterias da Vila Belmiro iniciará na quarta-feira, feriado, das 9h até as 13h.

Nas bilheterias do Pacaembu, Ibirapuera, Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) e nos demais Pontos de Venda da Baixada Santista e de São Paulo (conforme relação abaixo), venda iniciará na quinta-feira, das 11 às 17h.

Pelo site da Ingresso Fácil a venda iniciará na quinta-feira, às 11h, e prosseguirá até sexta-feira, às 14h, caso não tenham se esgotado antes disso.

Se ainda restarem ingressos, as entradas para não sócios seguirão à venda nos demais dias, nas bilheterias da Vila Belmiro, das 10 às 18h. Na Subsede do Santos FC/SP, na Loja Santos na Área/Meltex/Rua Augusta/SP, nas Lojas Santos Store de São Bernardo do Campo e de Guarulhos e nas bilheterias do Pacaembu/SP, Ibirapuera/SP e Estádio Anacleto Campanella/São Caetano do Sul, a venda será das 11 às 17h.

Nos demais Pontos de Venda da Baixada Santista, venda nos respectivos horários de funcionamento, conforme abaixo.

No próximo domingo, dia do jogo, se ainda restarem ingressos, as vendas na Vila Belmiro vão acontecer das 9h até o término do 1º tempo.

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC:

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Vila Belmiro – Santos/SP – Bilheteria principal (próxima ao Portão 6).

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Horário: das 11 às 17h00

Pacaembu – Praça Charles Miller s/n – São Paulo – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – De segunda a sábado, das 11 às 17 horas; domingo e feriado não abre

Ginásio do Ibirapuera – Av. Manoel da Nóbrega, 1361 – Guichê 1 – Ibirapuera – São Paulo – De segunda a sábado, das 11 às 17 horas; domingo e feriado não abre

Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) – Av. Thomé, 64 – São Caetano do Sul – De segunda à sábado, das 11 às 17h00; domingo e feriado não abre

Ali-Car Auto Peças, Serviços Mecânicos, Elétricos, Injeção Eletrônica e Correias Industriais – Socorro 24 Horas – Via Santos Dumont, nº 752 – Vicente de Carvalho – Guarujá – Tel.: (13) 3352-5077 – Aberto todos os dias 24 horas

Chaveiro Magenta – Rua Martim Afonso, 34 – Centro – Tel.: 3233-6688 – De 2ª a 6ª, das 08 às 18h00; sábado até às 12h00; domingo e feriado não abre.

Empório Brasil Esportes – Rua Jacob Emmerick, 448 ? Centro – São Vicente – Tel.: (13) 3467-5298 – De segunda a sábado das 9 às 19h00; domingo e feriado não abre

Hotel Praiano – Avenida Barão de Penedo, nº 39 ? José Menino – Santos – Tel.: (13) 3251-6826 – Aberto todos os dias 24 horas;

Pepino Esportes do Super Centro Boqueirão – Rua Oswaldo Cruz – loja 66/95 – Santos – Tel.: 3233-8850 – De segunda a sábado, das 9 às 20h00; domingo e feriado não abre.

Santos na Área/Meltex (São Paulo) – Rua Augusta, 1931 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3064-1574 / (11) 3064-1576 – De segunda a sábado, das 10 às 19h00; domingo e feriado não abre

Santos Store (são Bernardo do Campo) – Shopping Metrópole – São Bernardo do Campo/SP

Santos Store (Guarulhos) – Shopping Internacional – Guarulhos/SP

Donos de cadeira e camarotes

Sócios donos de cadeira e camarotes não precisam reservar ingresso.

Torcidas Organizadas

Por recomendação do Poder Público, torcedores estão proibidos de acessar ao Estádio trajando uniformes de Torcidas Organizadas,

Crianças

Não há ingresso gratuito para acesso ao estádio. Criança, independente da idade, deve portar o cartão de associado ou o ingresso da partida para entrar no estádio

Meia-entrada

A meia-entrada pode ser comprada por estudantes, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino e idosos (com idade igual ou acima de 60 anos), desde que apresentem os devidos documentos de identificação, tanto na compra quanto ao entrar no estádio.

Pessoas com Deficiências (PCDs)

Em número limitado a 40, farão jus ao benefício do pagamento de meia-entrada e portanto deverão adquirir ingresso de meia-entrada do setor disponibilizado para as Pessoas com Deficiência (PCDs), inclusive para seu acompanhante, conforme previsto na Lei nº 12.933 de 26/dezembro/2013, parágrafo 8º, Pessoa com Deficiência (PCD). Acesso pelo Portão 3.

Pessoas com Mobilidade Reduzida

Em número limitado a 128, Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR), portando, por exemplo, muletas, bengalas ou similares, terão acesso ao setor destinado a essas pessoas e deverão adquirir ingresso, do setor disponibilizado.

Cadastro de torcedores

Em atendimento à Lei 14.590, que prevê identificação dos frequentadores de partidas de futebol, o Santos FC está realizando o cadastro dos torcedores no momento da compra. Sócios do clube não precisam realizar o cadastramento.

