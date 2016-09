Sem vencer há cinco jogos, Vasco tenta espantar a crise diante do Oeste

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Vivendo seu pior momento na temporada, o Vasco recebe o Oeste neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em São Januário, em confronto válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, que vem de derrota de 1 a 0 para o Bahia, não ganha há cinco jogos na competição e o jejum aumenta se for levado em consideração os 3 a 1 sofridos diante do Santos pela Copa do Brasil.

Com 41 pontos, o Vasco já perdeu provisoriamente a liderança, que só vai retomar em caso de um bom resultado. Já o Oeste, que vem de empate por 3 a 3 com o Paraná Clube, tem 30 pontos e deseja se distanciar da zona de rebaixamento.

Diante de um jogo complicado e de um momento conturbado, os jogadores vascaínos, orientados pelo técnico Jorginho, procuram manter o foco no adversário.

“A fase em termos de resultados não é das melhores e estamos atravessando o momento com o pior desempenho da temporada. Sabíamos que uma hora isso poderia acontecer, pois as disputas são longas e o ano tem exigido demais da gente. Porém, o Vasco tem um grupo experiente e vai saber dosar bem isso, pois temos uma responsabilidade muito grande com o clube e precisamos reagir. O jogo contra o Oeste é o próximo e se mostra uma bela oportunidade de reagirmos. Não por desmerecer o adversário, mas pelo fato de ser uma partida dentro do nosso estádio e com o apoio de nossa torcida”, disse o meia Nenê.

Na visão dos vascaínos é fundamental ter tranquilidade em campo. “Temos condições de conquistar uma grande vitória contra o Oeste a acabar com esse mau momento. Respeitamos demais o adversário, mas vamos jogar em casa e temos qualidade para vencer. Mas não podemos deixar que as coisas acabem se atropelando e que o nervosismo tome conta do time, pois se isso acontecer vamos acabar facilitando as coisas para o Oeste e nos aproximando de um tropeço. O Vasco depende ainda dos próprios resultados e isso para mim é muito importante. Mas apenas com a tranquilidade que vamos conseguir somar mais três pontos nesta Série B”, afirmou o zagueiro Luan.

Para este jogo o Vasco vai ter duas alterações em relação ao time que perdeu para o Bahia. O goleiro Martin Silva, que estava servindo à seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia, reaparece no lugar de Jordi. Já o volante Marcelo Mattos foi barrado em nome de um time mais ofensivo. Assim, o atacante Junior Dutra começa jogando e o esquema passa a ser o 4-3-3.

Em termos de escalação, o Oeste só terá uma modificação. O zagueiro Felipe Rodrigues, que cumpriu suspensão contra o Paraná, volta na vaga de André Castro. O técnico Fernando Diniz minimizou o momento do Vasco. “Estamos preocupados em conquistar um resultado positivo, independentemente do momento do nosso adversário. Vamos trabalhar pensando apenas na nossa forma de atuar”, declarou Diniz.

No primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Barueri, em Barueri (SP), e empataram por 1 a 1. Nenê fez o gol vascaíno, mas Francisco Alex decretou o empate.

FICHA TÉCNICA:

VASCO-RJ X OESTE-SP

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (ambos da BA)

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Andrezinho e Nenê; Junior Dutra, Jorge Henrique e Éderson

Técnico: Jorginho

OESTE: Felipe Alves, Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Fancis; Daniel Simões, Francisco Alex, Matheus Vargas e Rodolfo; Mike, Marcus Vinícius e Marquinho

Técnico: Fernando Diniz

