São Paulo encara confronto direto para não entrar na zona da degola

O São Paulo entra em campo na manhã deste domingo com a pressão de não entrar na zona de rebaixamento. O adversário nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro é o Figueirense, justamente o primeiro time dentro do Z4 e que tem um ponto a menos que o Tricolor (28 a 27). Internacional e Sport, que estão logo abaixo do time são-paulino, também estão na cola, com 27 pontos. Por isso, um novo tropeço no Morumbi, a partir das 11 horas (horário de Brasília) pode ser catastrófico.

“O desempenho do São Paulo não tem sido bom não só dentro de casa como fora também. Senão, não estaríamos nessa situação. Claro que a obrigação é sempre vencer em casa, mas nem sempre isso acontece. Dentro de casa temos de dar um gás maior. É um concorrente direto. É hora da gente se fortalecer para começar a dar a volta por cima”, ressaltou o capitão Maicon, sem esconder a irritação com a campanha do São Paulo, principalmente diante do seu torcedor.

A última vitória no Morumbi veio contra o América-MG, quando Alan Kardec marcou dois gols, há dois meses. Apesar disso, Maicon espera ver o São Paulo brigando na parte de cima da tabela e se recusa a falar em luta contra a queda à Série B.

“Eu tenho certeza que trabalhando com união do grupo a gente vai subir na tabela e permanecer na primeira divisão. A gente não está pensando em zona do rebaixamento. A gente está pensando mais para cima”, garantiu o zagueiro.

E a esperança é o desempenho mostrado no clássico contra o Palmeiras. O Tricolor acabou derrotado no Palestra, mas encarou o líder de igual para igual, chegou a sair na frente e até a pressionar no fim do clássico.

“Vontade não faltou, a atitude já deu uma melhorada, o ambiente deu uma fortalecida. Você vê os jogadores correndo, batalhando. É esse espírito. Temos de manter a atitude para sair dessa situação”, pediu Maicon.

Para isso, Ricardo Gomes novamente terá de driblar as adversidades. O técnico não terá Mena, suspenso, Bruno, Carlinhos e Rodrigo Caio machucados. Matheus Reis deve jogar pela esquerda, Lyanco na zaga e Julio Buffarini na direita. O argentino volta depois de cumprir suspensão.

Cueva também é a notícia boa para Ricardo Gomes, que não pôde contar com o peruano no Choque-Rei. Luiz Araújo sai do time. Mas a grande novidade é Wesley na vaga de João Schimidt. Depois de atuar improvisado na lateral direita, Wesley volta à sua posição de origem neste domingo.

Para deixar o torcedor são-paulino ainda mais aflito, o adversário deste domingo, apesar de viver uma situação ainda mais grave que a do clube da capital paulista, vem embalado por duas vitórias seguidas. Na última vez que atuou como visitante, os catarinenses bateram o Santos na Vila Belmiro. A grande esperança do time está sempre nos pés de Rafael Moura, mas o centroavante é dúvida para o confronto direito.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FIGUEIRENSE

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA-FIFA)

Assistentes: Alessandro A Rocha de Matos (BA-FIFA) e Helcio Araujo Neves (PA-CBF-1)

SÃO PAULO: Denis; Julio Buffarini, Maicon, Lyanco e Matheus Reis; Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Kelvin e Andres Chavez

Técnico: Ricardo Gomes

FIGUEIRENSE: Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves (Nirley), Werley e Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia, Ferrugem, Jefferson e Carlos Alberto; Lins e Rafael Moura (Maurides ou Rafael Silva).

Técnico: Tuca Guimarães

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (24) 15 vitórias 6 empates 3 vitórias GOLS (62) 41 gols 21 gols Uma vitória marcante de cada time São Paulo 2 x 0 Figueirense

14 de outubro de 2012

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS)

Renda: R$ 655.694,00

Público: 27.641

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Maicon (Cícero) e Jadson (Casemiro); Douglas, Osvaldo (Ademílson) e Luis Fabiano

Técnico: Ney Franco.

Figueirense: Wilson; Elsinho, João Paulo (Edson), Sandro e Helder; Claudinei, Jackson, Coutinho e Ronny; Júlio César (Botti) e Aloísio

Técnico: Márcio Goiano.

Gols: Luis Fabiano, aos 13’, e Douglas, aos 20’ do primeiro tempo. Figueirense 3 x 1 São Paulo

10 de agosto de 2005

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Estádio Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC)

Árbitro: Alício Pena Júnior (MG)

Renda e público: não divulgado

Figueirense: Edson Bastos; Márcio Martins, Elói e Cléber; Dudu (Marquinhos Paraná), Carlos Alberto, Bilu, Fernandes e Michel; Alexandre (Sérgio Manoel) e Adriano (Rogerinho). Técnico: Zé Mário.

São Paulo: Rogério Ceni; Fabão, Alex (Alê) e Lugano; Souza, Josué, Mineiro, Danilo (Hernanes) e Fábio Santos (Vélber); Amoroso e Roger. Técnico: Paulo Autuori.

Gols: Rosinei, a 1′, Geílson, aos 8´ e Tévez, aos 20´e aos 37´do 1º tempo; Tévez, aos 8´, Nilmar, aos 13´e aos 32´, e Marcelo Mattos-COR, aos 45´do 2º tempo.

Cartões amarelos: Márcio Martins e Michel Bastos (Figueirense). Josué e Souza (São Paulo).

