Santa Cruz recebe a Chape para tentar encerrar jejum no Brasileirão

Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe a Chapecoense nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena Pernambuco, em duelo fundamental para as pretensões da equipe coral para a sequência da competição. Afundado no Z4, o Tricolor do Arruda terá que tentar o triunfo diante de uma Chape tranquila na tabela de classificação.

Na 19ª colocação com 19 pontos, o Santa Cruz precisa da vitória nesta quarta-feira a qualquer custo. Isto porque a equipe pernambucana já se encontra sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Coritiba, que é o 16º e possui 26. Por isso, o volante Jadson cobra uma maior regularidade do time para deixar esta situação, já que não consegue um triunfo no Campeonato Brasileiro há sete jogos.

“Temos totais condições de voltar a vencer. Até porque a gente voltou a fazer grandes jogos, atuando com maior regularidade, mas falta vencer na Série A. Batemos o Sport (na Sul-Americana), mas temos que retomar os triunfos também no Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que esta sequência será muito boa”, afirmou o volante.

Para o duelo, o técnico Doriva terá duas baixas, já que o volante Derley e o atacante Keno não poderão atuar por estarem suspenso. Com isso, o treinador deve optar pela escalação de Jadson e Arthur para as duas vagas, respectivamente.

Já pelo lado da Chapecoense, o clima é de maior tranquilidade. Na 10ª colocação, com 30 pontos, a equipe catarinense se vê longe da briga pelo rebaixamento e busca uma vitória fora de casa para tentar almejar algo mais atrativo no Campeonato Brasileiro, como chegar à briga por uma vaga na Copa Libertadores.

O atacante Bruno Rangel projetou uma vitória tanto na partida contra o Santa Cruz, como na rodada seguinte, diante do Coritiba, para mudar o patamar da Chape na competição. “O que a gente pode esperar na sequencia são jogos muito difíceis. São times que estão na parte de baixo da tabela. O Santa Cruz, tentando fugir da zona de rebaixamento, até por jogar em casa, talvez vão sair um pouco mais para o jogo. Mas esperamos sair vencedores destes jogos”, afirmou o atacante.

Com alguns problemas de lesão, o técnico Caio Júnior deve ter de recorrer ao elenco para montar o time titular. Sem Martinuccio, que teve uma contusão no joelho, e Hyoran, que realizou uma cirurgia no ombro, o treinador deve optar pela entrada de Artur Maia para formar o quarteto de meio-campo com Josimar, Sérgio Manoel e Cleber Santana. Além deles, o lateral direito Caramelo teve um trauma na coxa esquerda e deve dar lugar a Gimenez. O restante do time deve manter a base do confronto diante do Cuiabá, pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ X CHAPECOENSE

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 7 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)

SANTA CRUZ – Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Jadson e João Paulo; Pisano, Arthur e Grafite

Técnico: Doriva

CHAPECOENSE – Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar, Sérgio Manoel, Cleber Santana e Artur Maia; Lucas Gomes e Bruno Rangel

Técnico: Caio Júnior

