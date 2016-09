Roth confirma Paulão e define titulares do Inter contra o Vitória

O Internacional finalizou a preparação para o importante confronto com o Vitória, às 21h desta quinta-feira, no estádio Beira-Rio. Em busca de emendar uma boa sequência para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Celso Roth definiu os titulares para a partida, e pôde contar com um retorno na defesa.

A grande novidade das atividades ficou por conta da confirmação de Paulão entre os escalados. O zagueiro havia sofrido uma concussão cerebral nos primeiros instantes do polêmico triunfo diante do Santos, na última quinta-feira, continuava como dúvida após o treino desta terça, mas reuniu condições de jogo e pode reforçar os colorados no duelo que marca o reencontro com Argel Fucks, novo comandante do Leão da Barra.

Trabalhando bastante a movimentação e buscando uma equipe mais leve no ataque, Roth utilizou os atacantes Nico López e Aylon, centroavantes de ofício, pelos lados do campo, com os meias Seijas e Valdívia entrando na área como elementos surpresa. Desta forma, o time que entra em campo pela rodada deste meio de semana é formada por: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

Flertando com o Z4, na 16ª posição da tabela, acumulando 27 pontos, o Inter encara o embate da 25ª rodada, contra os baianos, como crucial para a recuperação na Série A. O Vitória também figura na parte de baixo, assumindo a 18ª colocação, com 26 pontos.

