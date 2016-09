Reserva imediato, Willian reconhece pressão em momento celeste

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Sem o atacante Ramon Ábila, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes confirmou após a derrota para o Botafogo, no último domingo, que o atacante Willian Bigode é o substituto do atual centroavante. Para a partida contra o São Paulo, na quinta-feira, no Morumbi, às 21h (de Brasília), o camisa 9 reconhece o aperto que a agremiação passa, mas pede cautela aos companheiros.

“Todo profissional tem sua pressão. Claro que no futebol ela é maior, pois são milhões de torcedores, tem a imprensa com poder de publicar alguma coisa com a equipe numa situação ruim. Isso ajuda ainda mais nessa pressão. Isso faz parte e nós temos que estar sempre com a cabeça boa. Hoje temos uma equipe mais madura, com jogadores experientes que passaram por outros clubes. Não fizemos bom jogo contra o Botafogo, que mostrou sua força e teve méritos ao vencer. Mas a nossa equipe está numa crescente e tem condições de trazer bom resultado contra o São Paulo para Belo Horizonte”, destacou.

A derrota por 2 a 0 para o Botafogo em pleno Mineirão deixou o Cruzeiro em situação ainda mais complicada na tabela do Campeonato Brasileiro: em 14º lugar, com 29 pontos, a dois da zona de rebaixamento. Willian acredita que é necessário focar no trabalho para conseguir driblar a incômoda situação.

“Sobretudo é trabalho. Seriedade sempre. Quando vencer, não achar que está resolvido. Vencemos três jogos e ainda estamos sob pressão. Tínhamos chance para nos distanciar da zona, mas não conseguimos. Campeonato Brasileiro é isso, as equipes mostram força nas dificuldades. Agora temos o São Paulo, que também não está bem. É pressão para todos os lados, mas temos suporte da diretoria e do torcedor para sair dessa situação”, alertou.

Contra o São Paulo, Willian garante que até o empate pode ser um bom resultado, por causa de todo o contexto que envolve a partida. “Sim, a gente aprendeu a jogar. Mesmo agora, sabendo que é uma equipe de qualidade e ciente das dificuldades de jogar no Morumbi. Mas sabemos jogar fora de casa, sabemos ficar com a bola. E o importante é somar. Temos qualidade para vencer, mas o empate não seria mau resultado. Precisamos competir e aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem”, finalizou.

