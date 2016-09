Renato Gaúcho acerta com Grêmio e trabalhará com Valdir Espinosa

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

Renato “Gaúcho” Portaluppi é o novo treinador do Grêmio. Campeão mundial em 1983 com o clube, ele trabalhará ao lado de Valdir Espinosa, que também defendia o Tricolor gaúcho na histórica conquista diante do Hamburgo, da Alemanha. Renato chega a Porto Alegre ainda neste domingo para assinar contrato.

Por meio de uma de suas redes sociais, a filha do treinador, Carol Portaluppi, postou uma foto junto ao pai em que anuncia a chegada de ambos à capital gaúcha. A tendência é que ele já reestreia no banco de reservas gremista na próxima quarta-feira, quando o time encara o Atlético-PR, em casa.

Renato Gaúcho, no entanto, deverá assinar um contrato válido por apenas três meses. A intenção da diretoria é não se comprometer com um longo vínculo e ter liberdade para procurar um novo comandante caso a campanha de Renato não seja satisfatória ao fim da atual temporada. Por enquanto a tarefa do ex-jogador é recolocar o time na briga por uma vaga no G4.

Atualmente na oitava colocação, com 37 pontos, o Grêmio não vence há cinco jogos. Essa será a terceira passagem de Renato Gaúcho com treinador da equipe. Nas outras duas vezes ele conseguiu levar o time à Copa Libertadores. Ídolo da torcida, seu último trabalho aconteceu em 2014, no Fluminense, onde somou nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

