Recuperado, Copete afirma estar pronto para enfrentar o Inter

Escolhido para ser o substituto de Gabigol no Santos, Jonathan Copete enfrentou problemas durante a última semana. Após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no dia 28 de agosto, na Vila Belmiro, o colombiano ficou seis dias afastado dos treinamentos, por conta de um incômodo no músculo adutor da coxa. Porém, o atacante voltou aos gramados na última terça e foi relacionado para a partida contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Principal garçom do time na competição, com quatro assistências, Copete afirma estar pronto para o duelo diante do Colorado. “A decisão de montar a equipe é do professor Dorival Júnior e ele saberá, mais do que ninguém, fazer a melhor escolha. Estou preparado para jogar e, caso me escale, darei o máximo para demonstrar que posso seguir ajudando a equipe”.

O duelo com os gaúchos será o primeiro compromisso do clube sem Gabigol, que foi negociado com a Inter de Milão. Substituto imediato no ataque, Copete afirma que o grupo está preparado para suprir a ausência do ex-companheiro.

“O Gabriel é um menino com muita qualidade, além de ótima pessoa, e seria um grande desfalque em qualquer time do mundo. Aqui não é diferente e nós vamos sentir a falta dele, mas nosso grupo é muito bom e temos ótimas opções”, explicou o colombiano.

Com a ausência apenas de Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santos deve encarar o Internacional com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

