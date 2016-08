Recheado de desfalques, Galo viaja ao sul e enfrenta o Grêmio na luta do topo da tabela

A batalha na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro promete agitar o fim de semana com o confronto entre Grêmio e Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio. O Galo está na vice-liderança, com 38 pontos já o tricolor gaúcho na sexta colocação com 35 tentos.

O técnico Marcelo Oliveira vai para Porto Alegre com 10 desfalques: Erazo, Luan, Cazares, Patric, Giovanni, Júnior Urso, Victor, Rafael Carioca, Marcos Rocha que estão entregues ao departamento médico e não entram em campo. Já o argentino Dátolo está aprimorando a forma física e também segue fora. A notícia boa para o treinador atleticano, no entanto, é o retorno de Fred ao time titular após cumprir suspensão diante do Atlético-PR.

“Dá pra pensar sim (em time competitivo), lesão acontece com todos os times, as equipes tem pré-temporada curta e muitos jogos e isso acaba sacrificando a sequência de jogos, vamos cuidar disso sabendo que é um jogo difícil”, avaliou Marcelo Oliveira.

Para o duelo, o time de Porto Alegre também tem alguns problemas para escalação. O zagueiro Pedro Geromel, um dos destaques gremistas em 2016, está suspenso com o terceiro cartão amarelo e não entra em campo. Maicon é outro atleta que não vai para a partida: ele segue com dores no joelho esquerdo e será reavaliado, mas é provável que não jogue. Com isso, Wallace Reis volta ao time após cumprir suspensão e Kannemann terá sequência.

O treinador ainda deve optar por seguir com Ramiro na equipe que venceu o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, e assim continuar com o esquema com três volantes ou “médio-apoiadores” como definiu o técnico.

“A estrutura a gente treinou há algum tempo para que seja usada em momento adequado. Pode se repetir, sim, em outros momentos. E ser usada com mais frequência, porque permite nos posicionarmos de maneira diferente em campo”, observou Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 28 de agosto de 2016, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Cláudio Francisco Lima E Silva – SE (ESP)

Assistentes: Ailton Farias da Silva – SE (CBF) e Daniel Vidal Pimentel – SE (CBF)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Ramiro; Douglas, Miller Bolaños e Luan

Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO: Uilson, Carlos César, Ronaldo, Leonardo Silva, Douglas Santos, Leandro Donizete, Lucas Cândido, Robinho, Lucas Pratto, Maicosuel e Fred

Técnico: Marcelo Oliveira

