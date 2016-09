Próximo ao Z4, Mano garante: “Só depende de nós”

O empate com o Atlético-MG por 1 a 1, no Mineirão, na tarde do último domingo, manteve o Cruzeiro próximo da zona de rebaixamento. O time da Toca da Raposa II chegou aos 30 pontos, na 15ª colocação, a apenas dois tentos do grupo dos quatro últimos. O treinador celeste, Mano Menezes, no entanto, destacou que sua equipe depende apenas dela mesma para sair do sufoco.

“O Cruzeiro depende só dele. Não depende de resultado de ninguém. Se fizermos nossa parte, vamos subir na tabela. Vamos ter jogos difíceis, como o de domingo, contra o Flamengo, mas estamos acostumados. Temos que ser mais cuidadosos, sabendo nos comportar. Não podemos misturar as coisas. O único resultado improvável neste Brasileiro era a derrota para o Botafogo, em que não fizemos nossa obrigação. Os outros resultados são normais, como a derrota no Morumbi e o empate aqui”, observou o comandante.

Embora tenha saído atrás no marcador, o Cruzeiro buscou o resultado na etapa complementar e poderia ter conquistado a vitória se tivesse aproveitado melhor as oportunidades. De acordo com Mano, o empate poderia ser lamentado, mas por ser um clássico é considerado normal.

“Saio com uma parte de mim frustrada nesse jogo, merecíamos vencer nos últimos minutos. Mas entendo bem a grandeza desse tipo de partida. O torcedor inteligente sabe muito bem que não poderíamos perder o clássico, porque tínhamos o risco de cair para os quatro últimos, além de deixar nosso rival vencer. Apesar de uma parte sair frustrada, a outra sai entendendo que o resultado que conquistamos não é tão ruim”, avaliou.

Para o próximo jogo, no domingo, contra o Flamengo, em Cariacica, o lateral-direito Lucas foi expulso. Mano Menezes também foi advertido com o cartão vermelho e não poderá ficar no banco de reservas. Seu auxiliar, Sidney Lobo, será o técnico neste confronto.

