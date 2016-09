OAB lançará campanha por inclusão de deficientes durante Derby

Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, sábado, em Itaquera, a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) lançará a campanha Inclusão +, destinada a dar voz à questão da acessibilidade das pessoas com deficiência física no Brasil.

“A causa ganhou maior destaque este ano por conta das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Criou-se um ambiente para a sociedade ampliar seu conhecimento do tema e discutir e cobrar políticas públicas que favoreçam a acessibilidade e a inclusão. A OAB SP vai dar a sua colaboração difundindo mensagens sobre a necessidade da inclusão de pessoa com deficiência em diferentes áreas do convívio social, disse Marcos da Costa, presidente da OAB SP.

A campanha não se restringirá aos campos de futebol e procurará refletir sobre diversas outras esferas da sociedade, como o mercado de trabalho, as escolas e o lazer no espaço público. A OAB SP espera também levar ao poder público a necessidade da adequação de parques, praças, teatros e cinemas para facilitar a inclusão da pessoa com deficiência.

Além da realização das Paralimpíadas do Rio, o ano de 2016 é marcante na questão da inclusão dos deficientes, já que celebra-se dez anos da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela ONU. No Brasil, entrou em vigor no mês de janeiro a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

