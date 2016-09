No aniversário da Arrancada, Palmeiras lança filme “Campeão do Século”

Nesta terça-feira, data de aniversário da Arrancada Heroica, o Palmeiras promoveu a pré-estreia de um documentário sobre seus 102 anos de história. Batizado de “Palmeiras – Campeão do Século”, o filme entra em cartaz nos cinemas a partir de quinta-feira.

Dirigido por Mauro Beting e Kim Teixeira, o documentário foi produzido pela Canal Azul. Com 100 minutos de duração, o filme aborda os principais momentos da vida do clube, da fundação do Palestra Itália até a conquista da Copa do Brasil 2015, sem esconder os dois rebaixamentos à Série B do Campeonato Brasileiro.

A primeira cena do filme reproduz a histórica Arrancada Heroica, episódio em que o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista 1942 sobre o rival São Paulo logo na primeira partida após ser obrigado a mudar de nome. A partida, disputada no Pacaembu, ocorreu em um dia 20 de setembro.

“Nunca imaginei fazer um filme e menos ainda poder falar que esse é o filme da minha vida”, disse Mauro Beting, um dos diretores do documentário. “Se a gente subverte a letra do hino nacional, por que não vamos subverter o cinema? Essa é uma linda história de ficção, mas o legal é que é tudo verdade”, completou.

Quase todos os ídolos do clube foram entrevistados, incluído os falecidos Oberdan Cattani e Turcão. Ademir da Guia, Dudu (presente na pré-estreia) e Cesár Maluco, ícones da Academia, dão seus depoimentos. Assim como Evair, Edmundo e Zinho, protagonistas do final da fila em 1993, além do goleiro Marcos, herói da Libertadores 1999, entre outros.

Os depoimentos dos ídolos, entremeados com testemunhos de torcedores, pesquisadores e jornalistas, estruturam o documentário. A produção contém vasto material de arquivo e algumas imagens raras, como Oberdan Cattani em ação na meta alviverde.

“Palmeiras – Campeão do Século” entra em cartaz em São Paulo, Jundiaí, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo nesta quinta-feira. A obra é parte de uma trilogia de documentários ao lado de “12 de Junho de 1993 – O dia da paixão palmeirense” e de um filme sobre a Copa Libertadores 1999, a ser lançado em 2017.

Recomendado para você