Nicolas terá mais uma chance como titular no Furacão

O Atlético Paranaense não está definido para o duelo diante do São Paulo, no domingo, na Arena da Baixada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas alguns nomes são presença certa no time. Um deles é o do jovem lateral Nicolas, que com a ausência de Sidcley ganhará mais uma oportunidade de mostrar seu futebol e ganhar espaço com a sequência de jogos.

“Estou feliz pela oportunidade de ter uma sequência de jogos. É importante para a minha carreira. Estou bem confortável no grupo. Quero corresponder e fazer o que todos esperam de mim”, afirmou o jogador, que só não está mais feliz por entrar na vaga de um companheiro lesionado. “Fico triste pela lesão do Sidcley, que é um companheiro de trabalho e ficará de fora de uma competição importante como essa. Torço pela recuperação dele”, completou.

O Furacão tem um ótimo retrospecto diante do adversário jogando na Arena pelo Brasileirão mas, ainda assim, toda a atenção é necessária, alertou o lateral. “É importante, mas o passado não conta. O jogo de domingo será muito difícil. O São Paulo é uma equipe qualificada e vem de uma vitória importante contra o Cruzeiro. Não vamos pensar no passado e sim no presente, para buscarmos a vitória dentro de casa”, analisou.

Nicolas também mostra confiança em relação à briga pelo G4, a qual o time se afastou um pouco nas últimas rodadas. “É o nosso objetivo, buscar sempre estar em cima. Jogar em casa tem sido o nosso forte. Agora, temos dois jogos em casa para buscar a vitória. Temos que impor nosso futebol e buscar os resultados que nos interessam”, finalizou.

