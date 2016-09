Marcelo tem volta no gol, no meio e espera Cazares na próxima semana

A expectativa do técnico Marcelo Oliveira deve ser mesmo atendida, com recuperações de atletas. No treinamento deste sábado, na Cidade do Galo, o treinador já pôde contar com jogadores vindos do DM que serão relacionados para a partida contra o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O goleiro Victor, que foi a campo nessa sexta-feira para fazer testes confirmou a recuperação e está liberado. Além dele, o volante Junior Urso também treinou com os companheiros e vai para a partida.

O zagueiro Erazo e o lateral-direito, Marcos Rocha, fizeram treino físico e estão em fase final de recuperação para retornarem ao grupo.

A melhor notícia, no entanto, foi o retorno de Cazares. O jogador já iniciou a transição, período entre o DM e as atividades no campo, e, inclusive, participou dos últimos minutos do treino coletivo neste sábado. O equatoriano sofreu uma grave lesão na coxa esquerda.

Treino técnico-tático

Os jogadores do Atlético fizeram um treino técnico e em seguida um tático, na manhã deste sábado, na Cidade do Galo. Na manhã de domingo os atletas retornam aos trabalhos no CT e a atividade será fechada para imprensa.

