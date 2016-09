Mano se supera em relação a 2015, mas ainda assim pede cautela

Em 2015, o técnico Mano Menezes chegou ao Cruzeiro para tirar o time da complicada situação e o risco claro de queda para a série B. Depois do alívio, com uma proposta milionária do futebol chinês, o treinador partiu para uma nova experiência. Por lá, as coisas não funcionaram da maneira imaginada e ele voltou ao Brasil, justamente para o Cruzeiro, mais uma vez para ser salvador. E agora, o treinador vê o bom cenário pela frente: seu trabalho atual supera o que fez no ano passado.

Mano chegou a Toca em 2015 e nas oito primeiras partidas conseguiu três vitórias, quatro empates e uma derrota, atingindo 54,1% de aproveitamento, na oportunidade também se distanciando da zona de rebaixamento, com 38 pontos, cinco a mais do que o grupo dos quatro últimos.

Atualmente, passadas as oito partidas iniciais desde a sua chegada, Menezes observa o crescimento da equipe confirmado nos números, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota, desempenho de 70,8%, na 12ª colocação – a melhor campanha no returno do Campeonato Brasileiro. A diferença, no entanto, é que a parte inferior da tabela anda bem disputada em 2016, com isso, o time, embora tenha conquistado as vitórias, ainda segue a apenas dois pontos do Z4.

E mesmo com os números a seu favor, Mano prega a cautela com o grupo e os torcedores do Cruzeiro e ainda fala que o campeonato do Cruzeiro é conta a queda e não pensa em título ou lugar no grupo que vai para a Copa Libertadores em 2017.

“A gente tem que ter cuidado mesmo, a gente tem que olhar para isso, pra essa situação, se sairmos, vamos poder falar de outras ambições, mas aí com condições, agora é pensar no Botafogo, jogo perigoso, o resultado grande foi lá e isso não vai acontecer naturalmente, estamos contentes aqui”, declarou.

Para o Botafogo, o Cruzeiro ainda faz um treinamento na Toca da Raposa II, neste sábado. Para o duelo contra os cariocas, no Mineirão, neste domingo, Mano tem o retorno de Rafael Sobis, que se cumpriu suspensão automática. Ele, no entanto, corre o risco de perder o lateral-esquerdo Edimar, que sentiu dores na coxa esquerda e permanece como dúvida.

