Mano promove troca de argentinos para enfrentar o São Paulo

Em coletivo realizado na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o técnico Mano Menezes mostrou uma grande alteração na equipe que enfrenta o São Paulo na quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino Ariel Cabral treinou separado do restante do grupo – ficou em uma partida de futevôlei e trabalhou com a preparação física junto aos jogadores suspensos, Arrascaeta e Ramon Ábila. Segundo a assessoria de comunicação, o jogador não sentiu nenhuma dor ou cansaço e ficou separado por opção da comissão técnica. O volante está pendurado com dois cartões amarelos.

Para a vaga de Cabral, o jovem Lucas Romero foi acionado e treinou entre os titulares. Outras duas alterações aconteceram no ataque: Willian trabalhou na vaga deixada por Ábila e Rafinha ficou na posição de Arrascaeta. Com isso, Robinho ficou mais centralizado no esquema armado por Mano Menezes.

Outra mudança aconteceu na lateral direita. Lucas está afastado por causa de uma virose, mas, segundo a assessoria de imprensa do clube, não preocupa para o duelo em São Paulo. Em seu lugar, Ezequiel foi utilizado.

O Cruzeiro tem seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Alisson, Ariel Cabral, Bryan, Edimar, Lucas Romero e Robinho. Vale destacar que depois do São Paulo a Raposa enfrentará o Atlético-MG, em clássico regional no próximo domingo, no Mineirão, às 16h.

