Lugano se empolga com estilo de Ceni e promete apoio incondicional

Diego Lugano conquistou o mundo, em 2005, ao lado de Rogério Ceni. Desde então, a amizade, o companheirismo, o profissionalismo e confiança um no outro tornou a relação da dupla de ídolos da torcida são-paulina um dos bons exemplos do futebol. Em 2017, eles se reencontrarão. Enquanto o uruguaio ainda defende as cores do Tricolo Paulista com chuteiras, Ceni agora será o comandante do time à beira do campo. E essa nova fase enche Lugano de esperança para uma temporada de sucesso.

“Este momento de transição institucional e desportivo do clube abriu as portas e deixou a possibilidade para o retorno do Rogério. E ele volta para dar identidade ao São Paulo através de sua imagem, liderança e ambição. O Rogério tem fome de vencer e conquistar títulos. Ele tem personalidade e nunca se cansa, e isso são coisas que ele sempre levou durante a carreira”, comentou o camisa 5.

Para o ex-capitão da seleção Celeste, Rogério Ceni não vai perder as qualidades e o estilo que apresentava quando era goleiro do São Paulo. Segundo o zagueiro, esse espírito de luta e a gana por vitórias estão impregnados em Ceni e podem definitivamente mudar o clima dentro da equipe, que aliás, foi um dos pontos mais lembrados por todos para explicar os fracassos desse ano.

“Ele tem coisas na personalidade dele que não se compram na farmácia e não se recebem de outras pessoas. Isso você tem ou não tem. E ele tem. Acredito que como treinador ele transmitirá isso ao São Paulo, assim como fez quando era jogador. Farei de tudo para ajudar. Darei o meu melhor como pessoa e como atleta para contribuir ao máximo nesta nova fase do Rogério e do São Paulo. Espero colaborar em todos os pontos de vista”, concluiu Lugano.