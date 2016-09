Jejum do Grêmio é o maior entre times que visam a Libertadores

Diante de uma briga equilibrada nas posições mais altas do Campeonato Brasileiro, uma sequência grande de partidas sem vencer pode atrapalhar em definitivo as chances de uma equipe que planeja brigar pelo G4 ou pelo título. Cenário que preocupa o Grêmio, que nos últimos duelos perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores e já acumula um incômodo jejum.

A derrota por goleada na última quarta-feira para o Coritiba deu ao time de Porto Alegre o quarto jogo seguido na competição sem conseguir vencer. A marca negativa da equipe é a pior entre os dez primeiros colocados da tabela, que, no mesmo período, venceram ao menos um de seus jogos.

Atualmente na sexta posição com 36 pontos, o Grêmio pode ver até o final desta rodada a diferença para o G4 aumentar, já que o Corinthians, quarto colocado com 37, e o Santos, o quinto com 36, ainda jogam nesta quinta-feira e podem pontuar. No final de semana, quando foi derrotado pelo Botafogo, o time gaúcho poderia ter ultrapassado os dois alvinegros em caso de triunfo.

Os 4 a 0 sofridos no Couto Pereira e a série de jogos sem vencer já pressionam o cargo do técnico Roger Machado. Na próxima rodada, um duelo complicado aguarda o Grêmio que luta para reencontrar uma vitória na competição: o confronto diante do Palmeiras, líder do campeonato, dentro de sua casa.

