Henrique minimiza derrota para Bota e pede apoio da torcida contra Galo

Sem tempo para lamentar, depois da derrota para o Botafogo, por 1 a 0, em clássico da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense focou o resto da semana de treinos no próximo compromisso do torneio nacional. Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Flu enfrentará o Atlético-MG, no Giulite Coutinho, em Mesquita-RJ, local onde o Tricolor tem bom aproveitamento – foram quatro vitórias e um empate, nesta temporada.

Mesmo com números positivos no estádio, o elenco da equipe carioca reconhece a dificuldade da partida, já que o Galo é uma equipe que briga pela parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão. Com isso, o zagueiro Henrique alertou o resto do grupo de que é necessário ter foco total neste jogo. Ele também lembrou do duelo contra o Bota e ressaltou que o placar não foi justo.

“Diante do que foi o jogo, criamos bastante. Não faltou empenho. A equipe lutou muito e se dedicou até o fim, mas infelizmente o gol não saiu. Agora é pensar para a frente. Temos um jogo muito importante na segunda. Há muito campeonato pela frente ainda e temos tudo para mudar as coisas novamente”, analisou.

O defensor chegou a projetar o duelo contra o time do ex-companheiro de elenco, Fred. “Sabemos da qualidade não só de Fred, mas de toda a equipe do Atlético-MG. Só que vamos jogar diante da nossa torcida e temos totais condições de sair com um bom resultado”, completou.

O elenco do Flu treina intensivamente neste final de semana. Na manhã deste sábado, o time treinou na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca. Já no domingo, o Tricolor fará a última atividade antes do duelo contra o Alvinegro, nas Laranjeiras.

