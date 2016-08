Galhardo acha que Timão se safou de goleada e já projeta Libertadores

O triunfo sobre o Corinthians na tarde deste sábado, por 2 a 0, animou os jogadores da Ponte Preta. Com um desempenho muito superior ao do adversário, a Macaca ocupa agora a sétima colocação do torneio nacional, com 34 pontos. Toda a autoridade demonstrada dentro de campo, entretanto, parece ter sido pouco para Thiago Galhardo, que admitiu que queria mais vantagem no placar.

“Dois a zero ficou até pouco pelo que foi. Lá eles conseguiram fazer um grande jogo (em São Paulo, o Corinthians venceu por 3 a 0 no primeiro turno), mas aqui eles sofreram”, disse o meia. Os dois tentos da Ponte foram anotados por Roger, no final do primeiro tempo, e Clayson, no início do segundo.

Cada vez mais próximo do G4, o camisa 10 não conteve a empolgação e revelou que pensa até mesmo em uma possível classificação para a Copa Libertadores, algo inédito na história do clube. “Hoje era divisor de águas. Em 116 anos a Ponte nunca disputou uma Libertadores. Seria um fato histórico, é o que sonhamos”, completou o jogador.

O próximo compromisso da equipe de Campinas é no dia 7 de setembro, contra o Flamengo, forte candidato a herdeiro de uma das vagas para a Libertadores. Por conta dos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, os times que disputam o Brasileirão ganham alguns dias de folga. Após aproveitar folga merecida pela atuação deste sábado, o elenco da Ponte retorna aos treinos no Moisés Lucarelli na próxima quarta-feira.

