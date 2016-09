Figueirense sofre com desfalques no ataque para encarar o Flamengo

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Se vencer no Campeonato Brasileiro já está sendo uma tarefa difícil para o Figueirense, neste domingo a missão será ainda mais complicada. O Alvinegro catarinense encara o Flamengo, no Pacaembu, às 11h (de Brasília) pela 26ª rodada do torneio e não poderá contar com seus principais nomes no ataque: Rafael Moura e Lins ficarão fora por motivos médicos.

Na 17ª colocação da tabela, a primeira da zona de rebaixamento, com 28 pontos, o Figueira precisa da vitória para deixar o incômodo Z4. O adversário, porém, é o vice-líder da competição e vem de uma sequência invicta de cinco jogos.

Rafael Moura, artilheiro do time com sete gols marcados no Brasileirão, não jogou os dois últimos jogos, contra São Paulo e América-MG e, lesionado, continua sendo desfalque. Após o treino deste sábado o técnico Tuca Guimarães perdeu também Lins, que vinha sendo titular, mas alegou sentir dores musculares. O volante Cucaia, com problemas musculares, também não joga.

Desta forma, o treinador relacionou 21 jogadores com três surpresas: o lateral-direito Bruno Santos, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Índio, que não estavam sendo utilizados com frequência, foram promovidos. Com problemas para formar a linha de frente, o Figueirense deverá entrar em campo com: Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Marquinhos Pedroso; Jefferson, Renato (Jocinei), Ferrugem e Dodô; Rafael Silva e Maurides.

Confira abaixo os relacionados para a partida:

Goleiros: Gatito Fernández e Júnior Oliveira

Laterais: Marquinhos Pedroso, Ayrton, Pará, Marlon e Bruno Santos

Zagueiros: Nirley, Bruno Alves e Werley

Volantes: Jefferson, Ferrugem e Renato Augusto

Meias: Dodô,Elvis, Bady e Yago

Atacantes: Maurides, Ermel, Índio e Rafael Silva

