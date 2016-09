Em terceiro clube no ano, Argel Fucks tenta salvar Vitória do rebaixamento

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Com contrato até o final desta temporada do Campeonato Brasileiro, Argel Fucks tem a missão de salvar o Vitória do rebaixamento. O técnico de 42 anos foi anunciado na noite da última segunda-feira e será apresentado oficialmente na tarde desta terça, no Complexo Barradão.

“Estou motivado e pronto para esse grande desafio. Vários jogadores do elenco do Vitória trabalharam comigo, sei da qualidade do grupo. Espero fazer um grande trabalho”, disse o treinador antes do desembarque em Salvador.

O técnico Vagner Mancini foi demitido no último sábado, após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, em casa. Na segunda, o interino Wesley Carvalho assumiu os trabalhos de preparação do elenco.

Além do gaúcho, Reverson Pimentel e Glebson Lira fazem parte da nova comissão técnica e já estarão em campo, no comando da equipe baiana, no jogo contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília) no Beira-Rio. Em má fase na competição, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos.

O Rubro-Negro é o terceiro time que o técnico treina neste ano. Argel foi campeão estadual com o Internacional, iniciou a campanha do Colorado no Brasileirão e, depois, comandou o Figueirense.

