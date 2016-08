Em crise, Inter visita o Sport buscando a reabilitação no Brasileiro

Sem vencer há 13 partidas, o Internacional terá mais uma oportunidade de se reabilitar no Campeonato Brasileiro neste domingo. Às 18h30 (de Brasília), o Colorado enfrenta o Sport, na Arena Pernambucano, de olho na vitória para ganhar fôlego na competição. O jogo, no entanto, não deve ser fácil, já que o Leão vem de derrota e também busca a reabilitação.

Além de dar novo ânimo para ambas as equipes, um resultado positivo seria importante na briga contra a degola. O Inter ocupa a 15ª posição e tem os mesmos 23 pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, está na 12ª colocação, com apenas três pontos a mais em relação aos gaúchos e aos baianos.

Para se reencontrar com a vitória, Celso Roth aposta em mudanças na equipe. Ao longo da semana, o treinador colorado promoveu inúmeros testes durante os treinamentos. A grande novidade no time titular deverá ser a presença de William no meio de campo, com Ceará na lateral direita. Entregues ao departamento médico, Alex e Vitinho serão desfalques.

A situação delicada vivida pelo Internacional incomoda a todos no clube, mas o momento não é de desespero, de acordo com o Roth. Para o técnico do time gaúcho, apesar da necessidade de vencer, é preciso ter paciência para voltar a somar três pontos.

“Estamos trabalhando e muito. Conquistar o resultado é persistência, e que seja o mais rápido possível. Os jogadores estão se entregando. Fizeram um jogo intenso contra o São Paulo. A entrega e a participação os jogadores terão sempre. Melhoramos a nossa performance defensiva. Temos que melhorar a nossa ofensiva. Para isso estamos trabalhando”, declarou.

Mesmo sem estar mergulhado em uma crise, a vitória também é o resultado buscado pelo Sport. Depois de perder por 3 a 0 para o Botafogo, no último sábado, o Leão desperdiçou a chance de subir na tabela e permaneceu perigosamente próximo ao Z4. Para o jogo contra o Inter, o Rubro-Negro pernambucano não poderá com Rogério, que teve constatada uma lesão na panturrilha esquerda.

Sem o atacante, que tem sido peça importante do esquema ofensivo da equipe, a tendência é que Oswaldo de Oliveira desloque Gabriel Xavier para a ponta. O técnico rubro-negro ainda tem a opção de escalar o chileno Mark González ou o colombiano Reinaldo Lenis. Confirmado no time titular, Paulo Roberto não se ilude com a má fase do adversário e prega intensidade para o Sport chegar a vitória.

“A gente tem a partida contra o América-MG como exemplo. Último colocado, mas que impôs um ritmo forte. Nós estamos ligados nisso. Trata-se do Internacional, que tem uma equipe forte. Vamos colocar intensidade no jogo, pois estaremos em casa. Temos tudo para conquistar um resultado positivo”, avaliou.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X INTERNACIONAL

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 28 de agosto de 2016, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Eduardo de Souza Couto e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves (Durval) e Renê; Paulo Roberto, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza (Mark González) e Gabriel Xavier (Reinaldo Lenis); Edmílson

Técnico: Oswaldo de Oliveira

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William e Seijas; Valdívia e Eduardo Sasha

Técnico: Celso Roth

Recomendado para você