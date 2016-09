Em confronto pelo G4, Santos e Corinthians se enfrentam na Vila

Em um duelo que reúne rivalidade centenária, bronca dos donos da casa pela má arbitragem do seu último jogo e embalo dos visitantes após uma vitória contundente sobre o Sport, Santos e Corinthians irão se enfrentar na tarde deste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na briga direta por uma vaga no G4 da competição.

Com três derrotas seguidas (Coritiba, Figueirense e Internacional, respectivamente), o Santos acabou se afastando da briga pelo título. Após chegar à liderança da competição, o Alvinegro praiano caiu na tabela e viu os seus concorrentes fazerem o papel inverso. Agora na quinta posição, a equipe precisa bater o quarto colocado Corinthians para se aproximar novamente da zona de classificação para a Copa Libertadores da América e continuar pensando em título.

Para o duelo deste domingo, o técnico Dorival Júnior vai precisar trabalhar a cabeça de seus atletas. Afinal, a polêmica atuação da arbitragem na partida diante do Internacional ainda ecoa pelo CT Rei Pelé. Além disso, o comandante santista terá vários problemas para o clássico.

O centroavante Ricardo Oliveira e o lateral direito Victor Ferraz, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo contra o Colorado e não jogarão contra o Corinthians. Já o meia Lucas Lima, expulso após o árbitro Rodrigo Batista Raposo entender que ele estava retardando o jogo, também ficará fora do duelo alvinegro.

Porém, Dorival poderá contar com pelo menos um reforço. O volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão diante do Inter, está liberado. O camisa 29 entrará na vaga de Léo Cittadini. Já para o lugar dos suspensos, o técnico deverá escalar Daniel Guedes, Jean Mota e Rodrigão.

Do outro lado, o Corinthians quer usar os 16 minutos arrasadores que foi capaz de fazer na quinta-feira, contra o Sport, para emendar duas vitórias consecutivas pela primeira vez em mais de dois meses. A última vez em que o feito ocorreu foi exatamente em 9 de julho, quando derrotou a Chapecoense, fora de casa, selando uma sequência de quatro triunfos (Santa Cruz, América-MG e Flamengo).

Com 40 pontos, os comandados de Cristóvão Borges mantiveram a quarta colocação e ainda abriram quatro pontos em relação ao Santos, quinto no torneio. Após a vitória diante do time pernambucano, o goleiro Cássio minimizou os desfalques no rival para o clássico alvinegro.

“O Santos é muito forte na Vila, independentemente de quem vai jogar. A gente não pode cair nessa armadilha. É claro que são jogadores de qualidade, que estão jogando mais, de seleção, o Ricardo é um goleador… Mas os jogadores que entrarem vão querer dar o seu melhor. Temos que entrar focados, independentemente de quem jogar, e buscar os três pontos”, disse o camisa 12.

O Timão já sabe que não terá o zagueiro Yago, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno de Balbuena à retaguarda. O paraguaio formará uma dupla com Vilson, atleta que se destacou diante dos pernambucanos. A expectativa é pelos retornos de Fagner, recuperado de uma infecção gastrointestinal, na lateral direita e do meia Marquinhos Gabriel, 100% após um quadro gripal.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORINTHIANS

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Danilo Ricardo Simon Manis.

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago e Jean Mota; Vitor Bueno, Rodrigão e Copete

Técnico: Dorival Júnior

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Vilson e Uendel; Cristian (Willians), Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Gustavo (Lucca)

Técnico: Cristóvão Borges

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (59) 19 vitórias 18 empates 22 vitórias GOLS (153) 75 gols 78 gols Uma vitória marcante de cada time Corinthians 2 x 3 Santos

15 de dezembro de 2002

Campeonato Brasileiro (jogo final)

Local: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Carlos Eugenio Simon (RS)

Renda: R$ 1.152.809,00

Público: 74.586

Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Kléber; Fabinho (Fabrício), Vampeta e Renato (Marcinho); Deivid, Guilherme (Leandro) e Gil. Técnico: Carlos Alberto Parreira.

Santos: Fábio Costa; Maurinho, Alex, André Luís e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego (Robert)(Michel); Robinho e William (Alexandre). Técnico: Émerson Leão.

Gols: Robinho, aos 37’ do 1º tempo; Deivid, aos 30’, Ânderson, aos 39’, Elano, aos 43’, e Léo, aos 46’ do 2º tempo.

Cartões Amarelos: Fabinho, Fábio Luciano e Fabrício (Corinthians), Maurinho e Fábio Costa (Santos). Corinthians 7 x 1 Santos

6 de novembro de 2005

Campeonato Brasileiro (pontos corridos)

Local: Pacaembu (São Paulo)

Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR)

Renda: R$ 323.254,00

Público: 21.918

Corinthians: Fabio Costa; Eduardo Ratinho, Wendel, Marinho e Hugo; Marcelo Mattos, Bruno Octávio (Wescley), Rosinei (Dinélson) e Carlos Alberto; Tévez (Jô) e Nilmar. Técnico: Antônio Lopes.

Santos:Saulo; Paulo César, Halisson (Wendel), Rogério e Kléber; Fabinho (Matheus), Heleno, Ricardinho e Giovanni; Geílson e Luizão (Basílio). Técnico: Nelsinho Baptista..

Gols: Rosinei, a 1′, Geílson, aos 8´ e Tévez, aos 20´e aos 37´do 1º tempo; Tévez, aos 8´, Nilmar, aos 13´e aos 32´, e Marcelo Mattos-COR, aos 45´do 2º tempo.

Cartões amarelos: Carlos Alberto, Bruno Octávio e Rosinei (Corinthians). Wendel e Kleber (Santos)

Cartão vermelho: Rogério (Santos)

