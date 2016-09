Em clássico movimentado, Cruzeiro e Atlético-MG empatam no Mineirão

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

O clássico mineiro do segundo turno não teve vencedor. Neste domingo, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Clayton abriu o placar para o Galo. Porém, na segunda etapa, Robinho deixou tudo igual em Belo Horizonte.

Precisando da vitória para aplacar a série de duas derrotas seguidas, o Cruzeiro começou pressionando, mas pecou no ataque, perdendo boas chances. Mesmo assim, alcançou o empate, chegando aos 30 pontos na tabela. O Galo, que viu Palmeiras e Flamengo vencerem na rodada, foi a 46, ficando a cinco dos paulistas e quatro dos cariocas.

Ambas as equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, no Mineirão, a Raposa encara o Botafogo, após marcar 5 a 2 no Rio. O Galo, por sua vez, tenta superar a Ponte Preta em Campinas, após empate por 1 a 1 em Belo Horizonte.

O jogo – O Cruzeiro começou melhor, tomando a iniciativa e mantendo a bola no ataque. Porém, a primeira grande chance foi do Galo. Aos 9, Otero bateu de longe e acertou o travessão de Rafael. Depois disso, a partida se equilibrou.

Aos 21, o Atlético-MG teve boa falta, mas Otero carimbou a barreira. Aos 30, chegou o gol do time de Marcelo Oliveira. Fábio Santos cruzou e Clayton, livre na área, cabeceou no contrapé do goleiro: 1 a 0 Galo.

Buscando a reação, a Raposa voltou a procurar o jogo pelos lados. Aos 38, Arrascaeta subiu sozinho na área, mas não controlou a cabeçada, isolando a bola. Quatro minutos depois, Ábila perdeu chance incrível. Ele dominou sozinho, na cara de Victor, mas chutou à esquerda do gol.

Até o fim do primeiro tempo, o Cruzeiro manteve-se no ataque, buscando o empate. Defendendo-se bem, o Atlético-MG conseguiu manter a vantagem, e os times foram para os vestiários com 1 a 0 no placar.

Na volta para o segunda etapa, os alvinegros começaram bem, jogando em velocidade pelos lados. Aos 3, Robinho fechou pelo meio, livre para completar cruzamento, mas Léo chegou antes e salvou. Aos 8, Júnior Urso finalizou cruzado, mas a bola saiu raspando a trave.

Aos poucos, o Cruzeiro se achou em campo, e passou a pressionar pelo empate. Com 21 minutos, Ábila bateu firme, mas acertou a trave de Victor. Nove minutos depois, veio o empate. Élber rolou para Robinho, que arrematou cruzado, sem dar chances ao goleiro do Galo: 1 a 1.

Nos minutos finais, a partida ficou aberta, já que o empate não era bom para nenhum dos dois. Assim, alguns espaços apareceram em ambas as defesas. Já aos 45, o lateral Lucas, do Cruzeiro, foi expulso, ao receber o segundo amarelo.

Com pouco tempo para aproveitar o homem a mais, o Atlético-MG não teve força para chegar ao segundo gol, assim como o Cruzeiro. Assim, a partida, muito movimentada, acabou igual: 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 ATLÉTICO-MG



Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e José Roberto Larroyd (SC)

Cartões amarelos: Lucas (Cruzeiro), Fábio Santos, Otero (Atlético-MG)

Cartão vermelho: Lucas (Cruzeiro)

Gols: CRUZEIRO: Robinho, aos 30 minutos do segundo tempo; ATLÉTICO-MG: Clayton, aos 30 minutos do primeiro tempo



CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral (Élber); Robinho, Arrascaeta e Rafael Sóbis (Alisson); Ábila

Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos César (Gabriel), Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Otero, Clayton e Robinho (Cazares); Fred (Pratto)

Técnico: Marcelo Oliveira

