Despedida de Gabriel cria ambiente de festa na Vila mesmo após derrota

Nem parecia que o Santos havia acabado de perder por 1 a 0 (com gol de pênalti do centroavante Rafael Moura) para o Figueirense, neste domingo, na Vila Belmiro. Assim que a partida acabou, o clube do litoral paulista criou um ambiente festivo em seu estádio para se despedir do atacante Gabriel, vendido para a Internazionale, da Itália.

Gabriel viu imagens de sua trajetória pelo Santos serem exibidas no telão da Vila, foi saudado pelo rapper Emicida ainda no gramado, onde um bandeirão com a sua imagem era aberto, e ganhou uma placa do presidente Modesto Roma Júnior. Aplaudindo o público, que retribuía prontamente, o prata da casa ainda pegou um microfone para discursar.

“Muito obrigado. Estou indo embora, mas lodo estarei de volta porque aqui é a minha casa, o meu lugar”, bradou Gabriel, levando as mãos aos olhos, como se fosse chorar, porém sorridente.

O jogador ainda lembrou que a sua saída será financeiramente benéfica para o Santos, uma vez que a Inter de Milão investiu € 29,5 milhões (R$ 108 milhões) no negócio. “É um momento difícil para o clube, e isso também pesou na minha decisão. O Santos me ajudou aos oito anos, e agora é a minha hora de ajudar. Estou indo embora e deixando o clube muito bem. Muito obrigado por tudo. Amo vocês e logo estarei de volta”, despediu-se Gabriel.

Antes de descer para o vestiário, o reforço da Internazionale ainda recebeu o carinho de muitos companheiros de Santos – Ricardo Oliveira foi um dos que abraçaram demoradamente o amigo. Pouco antes, ainda com a bola rolando, Gabriel havia completado para o gol um cruzamento do centroavante, mas o lance acabou anulado por impedimento.

