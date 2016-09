Cruzeiro tem retorno de Manoel em treino fechado antes do clássico

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, recebeu uma importante notícia do departamento médico antes do clássico contra o América-MG, na próxima quinta-feira, no Independência , pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Manoel está recuperado de contusão no tornozelo esquerdo e liberado para voltar ao time.

Antes do jogo contra o Coelho, a equipe celeste fez treino físico e em seguida foi para um trabalho tático. Neste momento, o treinador cruzeirense fechou os trabalhos e não deixou a imprensa perceber o time que entra em campo no clássico do meio da semana.

Além de fazer o treino fechado com bolas paradas e outras situações de jogo, o técnico Mano Menezes pôde esconder a escalação final do jogo. Ainda resta uma dúvida: sem Rafael Sobis, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rafinha e Alisson lutam por uma vaga. O atacante Willian e o meia-atacante Elber também correm por fora pela posição.

