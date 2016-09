Cruzeiro se reapresenta e Mano Menezes tem dor de cabeça no ataque

Os jogadores do Cruzeiro já se reapresentaram na Toca da Raposa II, após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, nesse domingo, no Mineirão. Os atletas celestes já focam suas atenções para o São Paulo, duelo da próxima quarta-feira, no Morumbi, às 21h (de Brasília). Para este confronto, Menezes tem dor de cabeça para se decidir entre os atacantes.

Na partida contra o Alvinegro carioca, o atacante Ramon Ábila e o meia Arrascaeta foram amarelados, ambos por reclamação, e estão suspensos para o próximo jogo. Na vaga do centroavante, Mano já indicou que colocará Willian, jogador que o treinador, inclusive, já deixou claro que compete por posição.

A dúvida, no entanto, permanece para a vaga de Arrascaeta. O armador também está fora e Mano ainda não tem certeza de quem será o substituto. Tudo vai depender da forma que o treinador estudar o São Paulo: se optar por colocar o time mais fechado, pode entrar com Romero e liberar Ariel Cabral para jogar como terceiro homem de meio campo. Se quiser seguir com esquema ofensivo, poderá escalar Alisson formando trio com Sobis e Willian e manter Robinho como peça central do meio.

“Vamos substituir com os jogadores que temos, e temos jogadores de qualidade. Vai mudar um pouco a característica de jogo, mas tenho plena confiança em quem vai entrar. Certamente, vai estar o Willian Bigode no lugar do Ábila e, no lugar de Arrascaeta, vamos decidir até lá”, finalizou o treinador.

