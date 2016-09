Cruzeiro confirma crescimento e vence o America-MG no Independência

Em pleno crescimento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro confirmou a ascensão no torneio nacional e venceu o América-MG, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Independência, pela 23ª rodada. Com gols de Arrascaeta e Ábila, a equipe azul alcançou os 29 pontos e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Coelho segue a passos largos para a Série B de 2017, com apenas 13, amargando a lanterna.

Não foi um dos melhores confrontos técnicos do Campeonato Brasileiro. Os mandantes tentaram na maior parte do tempo se defender e, quando se arriscaram ao ataque, tinham pouca eficiência e capacidade. Já o Cruzeiro aproveitou bem suas oportunidades e foi, ao contrário do adversário, mais incisivo.

O Cruzeiro segue agora os preparativos para enfrentar o Botafogo, no domingo, no Mineirão, às 16 horas (de Brasília). O América, por sua vez, vai a Campinas duelar com a Ponte Preta, no Moises Lucarelli, às 18h30.

Arrascaeta abre o placar

O América começou tomando conta dos primeiros minutos da partida. A equipe alviverde tentava investir em jogadas nas costas do lateral-direito Lucas. Para isso, Osman era constantemente utilizado. Para essas tentativas, o Coelho, no entanto, trabalhava a posse de bola e se segurava o máximo defensivamente. A Raposa, por sua vez, fazia algumas tentativas, mas de forma bem cautelosa.

A primeira grande oportunidade da partida aconteceu aos 9 minutos, com Ariel Cabral, que apareceu como elemento surpresa, fez o drible e chutou. A bola passou pelo lado do gol de João Ricardo.

Aos poucos, a equipe celeste foi gostando da partida. Aos 12, em cruzamento na área depois do escanteio, Bruno Rodrigo desviou de cabeça e a bola passou por cima da meta do Coelho.

Aos 20 minutos, o Cruzeiro chegou ao primeiro gol. O argentino Ramon Ábila disputou bola no meio-campo e conseguiu ganhar, deixando, com apenas um toque, Arrascaeta no mano a mano com a zaga. O uruguaio driblou dentro da área e afundou as redes do América-MG.

Depois do gol, o Cruzeiro conseguiu ficar completamente superior na partida. O time verde se sentia acuado e tentava valorizar a posse de bola, mas o time celeste era melhor em todos os setores, sobretudo no meio, onde dominava todas as ações.

O primeiro tempo terminou tecnicamente ruim. O Coelho recheou o meio, mas nada conseguia agredir. A Raposa também não conseguia criar, mas, ainda assim, foi superior.

Ábila fecha a conta

Na volta do intervalo, o técnico Enderson Moreira mandou para o jogo Nixon e Ernandes, em busca de melhorar sua chegada ao ataque e tentar agredir mais a Raposa.

O desenho tático do jogo, no entanto, não mudou. A Raposa tinha o domínio absoluto da partida, enquanto o Coelho se arriscava em pequenos momentos no campo ofensivo.

Aos 13, no entanto, o América-MG foi vitima do que mais tramou contra o Cruzeiro. Em uma das poucas vezes em que tentou jogar no ataque da equipe de Mano Menezes, o lanterna sofreu o contra-ataque com Arrascaeta, pela esquerda, colocando na medida para Ábila, que não fez boa finalização.

No minuto seguinte, o Cruzeiro perdeu a oportunidade de ampliar a contagem. Em boa jogada no meio-campo celeste, Arrascaeta recebeu o lançamento na cara do gol, driblou João Ricardo, mas Alison tirou em cima da linha.

Após os 15 primeiros minutos, o América começou a sair mais para o jogo. Com isso, o Cruzeiro seguia se defendendo bem e correndo poucos riscos, aproveitando a falta de capacidade técnica do Coelho entre os homens de frente. Já o time de Enderson Moreira se viu mais exposto, mas já perdia o jogo e precisava de alguma tentativa para conseguir, pelo menos, o empate.

Aos 24, a marca do goleador: após boa jogada do Cruzeiro, Ramon Ábila recebeu a bola na área e, sem dificuldade, colocou a bola para o fundo das redes, ampliando e definindo o placar final.

Até o fim da partida, o Cruzeiro seguiu se defendendo bem, e o América pouco perigo apresentou contra a meta de Rafael. Assim, fim de partida com mais uma vitória da Raposa e derrota do Coelho.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 X 2 CRUZEIRO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

Cartões: Jonas (América-MG), Ábila, Bruno Rodrigo (Cruzeiro)

Gols: CRUZEIRO: Arrascaeta, aos 20 minutos do primeiro tempo; Abila, aos 24 minutos do segundo tempo

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Jonas, Sueliton, Alisson e Danilo; Pablo, Claudinei (Bruno Sávio), Juninho e Diego Lopes (Ernandes); Osman e Michael (Nixon)

Técnico: Enderson Moreira.

CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel (Léo) e Edimar; Henrique, Ariel Cabral (Lucas Romero), Robinho (Alisson) e Arrascaeta; Rafinha (Alisson), Ramon Ábila

Técnico: Mano Menezes

