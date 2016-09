Coxa recebe o Grêmio para buscar primeira vitória no ano sobre o Tricolor

De volta a sua luta para embalar no Campeonato Brasileiro e deixar de vez as proximidades da zona de rebaixamento da competição, o Coritiba recebe nesta quarta-feira, às 21h45 (De Brasília), o Grêmio, no estádio Couto Pereira. Embora em termos de classificação os objetivos sejam diferentes, a expectativa de reagir para consolidar as campanhas no segundo turno é a mesma.

Com praticamente uma semana inteira livre para trabalhar, o técnico Paulo César Carpegiani testou algumas modificações, até mesmo por necessidade, mas não revelou o time. Dodô retorna da seleção brasileira sub-20, mas César Benítez de um lado e Juan de outro podem seguir como titulares. No ataque, Kléber está vetado por pelo menos quatro rodadas e Kazim ainda não se recuperou totalmente. Com isso, Neto Berola, Leandro, Iago, Vinícius e Evandro brigam por duas vagas.

As equipes já se enfrentarem este ano em duas oportunidades, na Primeira Liga e no primeiro turno do Brasileirão, ambas com derrota. Porém, para o volante Alan Santos desta vez as coisas podem ser bem diferentes. “Na Primeira Liga era ainda o início do campeonato e até difícil de falar. Nós sabemos nossa força dentro do Couto Pereira, vamos buscar a ajuda da nossa torcida, que é muito importante. Vamos fazer de tudo para realizarmos um grande jogo para vencer a partida”, afirmou.

Sofrendo com o aproveitamento fraco quando atua fora de casa, o Grêmio tem no confronto desta quarta um desafio crucial para não deixar as primeiras posições da tabela ficarem distantes. No final de semana, o time deixou escapar a chance de entrar no G4, ao ser derrotado para o Botafogo, e já soma três jogos sem vitória.

Para lidar com os desfalques, o técnico Roger Machado tem buscado alternativas em um elenco sem peças de qualidade em todos os setores. O comandante tem recorrido a jovens categoria de base para integrar o banco de reservas.

No ataque, as baixas mais sentidas serão a do equatoriano Miller Bolaños, que está a serviço da seleção do Equador, e a de Everton, lesionado. Henrique Almeida deve novamente ser o escolhido por Roger para atuar como a referência no ataque, no entanto, o jovem Batista, autor de um gol no revés diante do Botafogo, desponta como uma opção que pode ser aproveitada pelo treinador.

A expectativa gremista é de contar com os jogadores convocados para a Seleção Brasileira no duelo. Marcelo Grohe e Pedro Geromel. O goleiro e o zagueiro estarão com o grupo da CBF na Arena Amazônia, nesta terça-feira, e após o jogo já ficarão liberados para voltar ao clube. A escalação de ambos contra o Coxa dependerá do nível de desgaste físico que apresentarem.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X GRÊMIO

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 07 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Asp.Fifa-RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Luiz Claudio Regazone –(Asp RJ (ASP-FIFA)

CORITIBA: Wilson; Dodô (César Benítez), Luccas Claro, Juninho e César Benítez (Carlinhos); Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Juan; Neto Berola e Iago (Evandro).

Técnico: Paulo César Carpegiani

GRÊMIO: Marcelo Grohe (Bruno Grassi); Edílson, Geromel (Kannemann), Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson e Douglas; Luan e Henrique Almeida

Técnico: Roger Machado

