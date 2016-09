Com Wesley na lateral, Ricardo Gomes sinaliza mudanças no Tricolor

Comandando coletivo com portões fechados na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, o técnico Ricardo Gomes indicou algumas mudanças na equipe titular do São Paulo, na tentativa de livrar o time da má fase pela qual passa nas últimas semanas. A principal delas, deve ser a inclusão de Wesley no setor defensivo da escalação titular.

As mudanças foram confirmadas pelo próprio clube, que ainda indicou que o time voltará a treinar ainda nesta quinta, no período da tarde. Na sexta, novamente ocorrerão atividades em dois períodos, com a primeira delas sendo aberta para a imprensa. Como não haverá rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, Ricardo Gomes deve fazer mais testes até o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira.

O comandante deverá alterar quase toda a linha defensiva em relação a que atuou diante do Coritiba, no último compromisso do Tricolor. Na direita, Wesley substituirá Buffarini, suspenso. Bruno é outra opção para a vaga, mas o treinador parece ter escolhido por usar o meia improvisado.

Lyanco, que foi titular da zaga nas últimas partidas está convocado para a Seleção Brasileira sub-20, e Lugano é quem foi o parceiro de Maicon nos treinamentos desta quinta, abrindo a possibilidade de o uruguaio iniciar o próximo duelo. Na esquerda, com o desfalque de Mena que está a serviço da seleção chilena, o escolhido foi Carlinhos.

Na tentativa de povoar o meio campo, Ricardo Gomes também mandou a campo três volantes, com João Schmidt atuando ao lado de Hudson e Thiago Mendes, dupla que costuma ser titular com mais frequência. Michel Bastos, escalado contra o Coxa, acabou preterido.

No ataque ainda houve a novidade do jovem Luiz Araújo, eleito pelo técnico para a vaga deixada pelo peruano Cueva, também de fora devido convocação de sua seleção. Posteriormente, ainda foram testados no ataque outros dois jogadores: Daniel e Gilberto, esse último já recuperado de lesão. O time mandado ao gramado no início do coletivo teve: Denis; Wesley, Lugano, Maicon e Carlinhos; João Schmidt, Hudson e Thiago Mendes; Kelvin, Luiz Araújo e Chavez.

