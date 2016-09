Com objetivos diferentes, Santos e Inter duelam por recuperação

Quem olhar a tabela do Campeonato Brasileiro de 2017, pode até pensar que o Santos vive um momento muito melhor que o Internacional. Afinal, o Peixe ocupa a quinta colocação, com 36 pontos, enquanto o Colorado está em 17º, na zona de rebaixamento, com apenas 24 pontos. Mas apesar da grande diferença, as duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, com o mesmo objetivo: recuperação no torneio.

Sasha sente o joelho e desfalca Internacional contra o Santos

Lucas Lima comemora camisa 10 do Santos: “É uma honra”

Com duas derrotas seguidas para equipes que lutam na parte de baixo da tabela (Coritiba e Figueirense, respectivamente), o Santos precisa da vitória para retornar ao G4 e continuar sonhando com o título. Após os dois tropeços, o Alvinegro Praiano saiu da zona de classificação para a Libertadores e ainda viu o Palmeiras disparar, abrindo sete pontos na liderança do Brasileirão.

E para o duelo desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior terá praticamente força máxima. O único titular fora do confronto será Thiago Maia. O volante cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo diante do Figueira. Para o seu lugar, Léo Cittadini deve ganhar a vaga no meio, ao lado do experiente Renato.

O meia Lucas Lima também vai para o jogo. Ele defendeu a Seleção Brasileira contra a Colômbia, nesta terça-feira. Porém, como não entrou em campo no triunfo do Brasil por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o camisa 10 treinou normalmente nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deve ser titular contra o Colorado.

“Estou pronto. Vou descansar hoje (quarta) e fazer uma boa partida amanhã. A viagem foi um pouco longa, chata, mas resolvi treinar pra dar uma suada, movimentada”, afirmou o camisa 10.

Já o atacante Jonathan Copete, que vinha sofrendo com dores musculares na coxa, está recuperado. O colombiano participou das atividades durante a semana e está liberado pelo departamento médico. A outra novidade do alvinegro para o duelo será a presença do jovem Walterson. Revelação do Santos B, o atacante de 21 anos foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais e ficará no banco de reservas.

Apesar de vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 31, no Beira-Rio, o Internacional segue vivendo um drama no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há 14 rodadas, o Colorado está na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 24 pontos.

Sem Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Celso Roth fez uma série de ajustes durante a semana, buscando encontrar o substituto ideal. Na última terça-feira, o comandante treinou com Anselmo vaga, indicando que o atleta deve ser titular contra o Peixe.

Tirando essas mudança, o restante da equipe não terá alterações com relação à formação titular da vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza. Além de Dourado, Ariel também está suspenso para a partida e Eduardo Sasha foi cortado de última hora, devido a dores no joelho.

Mesmo com a má fase no Brasileirão, o Inter se apoia no tabu que carrega contra o Santos no Beira-Rio. O Colorado não perde para o Peixe em casa há oito anos. A última derrota no estádio foi em julho de 2008, quando Maikon Leite marcou o único gol da partida.

Além do tabu, os comandados de Celso Roth também apostam suas fichas em Nico López. Contratado para resolver os problemas no ataque, o uruguaio anotou seu primeiro gol pelo Colorado contra o Fortaleza, e espera deslanchar com a camisa 7 do clube.

“O gol para o atacante é tudo. O atacante precisa do gol e eu fiz o gol para me dar muita confiança. Agora, contra o Santos, vai ser uma partida diferente, um novo ritmo. Eu vinha fazendo a pré-temporada no Nacional, estava um mês sem jogar. O que preciso é ritmo e continuação. Terminei os 90 cansado (contra o Fortaleza), mas comentei ao Seijas que com o físico que tenho, nunca me cansei. Jogando os minutos e com confiança, sigo melhorando”, projetou o atacante.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x SANTOS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 08 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 21 horas (Brasília)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

Técnico: Celso Roth

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Técnico: Dorival Júnior

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (59) 21 vitórias 15 empates 23 vitórias GOLS (142) 70 gols 72 gols Uma vitória marcante de cada time Internacional 1 x 0 Santos

14 de setembro de 1975

Campeonato Brasileiro – 1ª Fase

Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre – RS)

Árbitro: Arnaldo César Coelho

Renda: Cr$: 235.090.00

Público: não divulgado

Internacional: Manga; Valdir (Claudio), Figueiroa, Herminio e Vacaria; Falcão e Paulo César; Valdomiro, Escurinho (Jair), Flavio e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Santos: Willians; Paulinho, Oberdan, Marçal e Fernando; Clodoaldo (Léo Oliveira) e Didi; Ronaldo, Clayton, Toinzinho e Edu (Totonho). Técnico: Pepe.

Gol: Flávio a 1 minuto do primeiro tempo.

Cartão Amarelo: Marçal e Clodoaldo (Santos). Santos 3 x 0 Internacional

20 de junho de 2004

Campeonato Brasileiro – pontos corridos

Local: Vila Belmiro (Santos – SP)

Árbitro: Luís Antônio Silva Santos (RJ)

Renda: R$ 79.509,00

Público: 6.669.

Santos: Mauro; Paulo César, Domingos, André Luís e Léo; Claiton, Elano (Preto Casagrande), Ricardinho e Diego; Deivid (Basílio) e Robinho (Luís Augusto). Técnico: Wanderley Luxemburgo.

Internacional: Clemer; Bolívar, Wilson (Cleiton Xavier), Vinícius e Chiquinho; Fernando Miguel, Gavilán, Marabá (Wellington) e Alex; Beto (Oséas) e Dauri. Técnico: Lori Sandri.

Gols: Robinho, aos 12’ do 1º tempo; Basílio, aos 36’ e André Luís, aos 44’ do 2º tempo.

Cartão Amarelo: Bolívar e Wellington (Internacional), Claiton, Ricardinho e Preto (Santos). Confira os melhores momentos do jogo do primeiro turno



