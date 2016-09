Com forte calor, Dorival diminui treino e não esboça titulares

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

O Santos realizou, na manhã desta terça-feira, o último treinamento para encarar o Botafogo, nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o pouco tempo para recuperar a equipe após a vitória sobre o Corinthians, no último domingo, Dorival Júnior optou por fazer um treino mais rápido antes de viajar para o Rio de Janeiro.

Também por conta do forte calor, que chegou até os 36°C, o técnico fez apenas uma atividade em campo reduzido por cerca de uma hora. Por conta disso, o comandante santista também não esboçou o time que irá entrar em campo diante do Fogão.

Apesar do mistério, Dorival tem apenas uma dúvida entre os titulares. Com a ausência de Jonathan Copete, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no clássico, Jean Mota e Walterson disputam a vaga deixada pelo colombiano. O meia, que foi titular contra o Corinthians, é o mais cotado para assumir a titularidade. Autor da assistência para o gol de Renato, no último domingo, Jean pode povoar o meio de campo e dar mais posse de bola do Peixe.

Caso Dorival não queira mudar o esquema de jogo, o escolhido pode ser o jovem Walterson. O atacante de 21 anos costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque, com características parecidas às de Copete. O argentino Emiliano Vecchio corre por fora pela vaga, mas deve ficar no banco de reservas nesta quarta-feira.

A certeza é que Victor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira retornam à equipe titular após cumprirem suspensão contra o Timão.

Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Santos deve encarar o Botafogo com Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Jean Mota (Walterson ou Vecchio) e Ricardo Oliveira.

