Com contrato no fim, Edcarlos acredita que título pode dar renovação

Faltando meses para o término do contrato, no fim de 2016, Edcarlos ainda vive a incerteza se ficará pelos lados da Cidade do Galo na próxima temporada. Segundo o zagueiro, a maneira mais fácil seria se o Atlético-MG conquistasse o Brasileirão 2016, pois teriam poucas mudanças e o grupo ficaria valorizado.

“Procuro pensar que cada dia é o último. Jogar ou não, é opção do treinador. Importante é estar bem. Se pensar só no Galo e for campeão, sairei do clube em situação bacana. Sendo campeão, poucas mudanças acontecerão no elenco. Tenho então de mostrar. Em cada oportunidade, tenho de agarrar com unhas e dentes”, garantiu.

Embora busque sua renovação, o ano de Edcarlos até agora não é bom: ele fez apenas 13 jogos na temporada, quando Leonardo Silva se contundiu e Erazo foi convocado. Logo em seguida também se machucou e perdeu espaço. Agora aguarda nova oportunidade.

“Estive um período machucado, mas estou treinando há um tempo. Me deixa feliz estar bem fisicamente e psicologicamente, com oportunidade aparecendo. Espero que seja concretizada a oportunidade de jogar”, concluiu.

Como Leonardo Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Erazo ainda não está confirmado, pois segue fazendo tratamento médico, a oportunidade para Edcarlos pode surgir, sendo dupla de zaga com Ronaldo.

“Sei alguns pontos que o Ronaldo explora mais. Isso facilita o entrosamento. Chegando no final do ano, todos os jogadores já se habituaram uns com os outros. Independentemente de quem jogue, o elenco sabe bem o que fazer”, finalizou.

O Galo segue com os preparativos para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

