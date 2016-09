Cheio de desfalques, Santos relaciona 23 jogadores para o clássico

Next

São Paulo São Paulo teve manhã agitatada no Morumbi: Veja fotos

Mesmo com três desfalques importantes, o técnico Dorival tem apenas uma dúvida para o jogo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, suspensos, o comandante alvinegro relacionou 23 jogadores para o clássico.

Os meias Jean Mota e Emiliano Vecchio disputam a vaga deixada por Lucas Lima, expulso no primeiro tempo da derrota para o Internacional, na última quinta-feira. Como o treinos foram fechados após o retorno de Porto Alegre, a dúvida sobre quem vai entrar em campo irá seguir até a hora do jogo.

Com relação aos outros desfalques, Dorival, apesar do mistério, deve escolher Daniel Guedes e Rodrigão para substituir Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, respectivamente. Além disso, o comandante terá o retorno de Thiago Maia, que volta após cumprir suspensão contra o Inter. Com isso, Léo Cittadini irá retornar ao banco de reservas.

Já atacante Walterson, de apenas 21 anos, do Santos B, foi novamente relacionado pelo treinador. Ele fez sua estreia na derrota por 2 a 1 para o Colorado, e agradou Dorival.

O Peixe deve entrar em campo neste domingo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota (Vecchio) e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

Confira a lista de relacionados do Santos para o confronto:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais: Caju, Daniel Guedes e Zeca

Meio-campistas: Elano, Emiliano Vecchio, Fernando Medeiros, Jean Mota, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Joel, Jonathan Copete, Rodrigão e Walterson

Recomendado para você