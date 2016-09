Cheio de desfalques, Galo segue luta pela ponta da tabela contra o Vitória

Um time inteiro de desfalques. É essa dificuldade que o técnico Marcelo Oliveira terá para escolher seu time que entra em campo contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao total, 11 jogadores alvinegros não estão totalmente à disposição para a partida.

O departamento médico é a situação que mais preocupa, com sete atletas entregues. São eles: Marcos Rocha, Patric, Erazo, Leandro Donizete, Carlos, Luan e Cazares. Vale lembrar, inclusive, que Dátolo, e os goleiros Giovanni e Victor foram liberados para esta partida.

O Galo ainda tem os problemas de atletas que estão nas seleções, para a rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018: Rafael Carioca, Lucas Pratto e Romulo Otero. Além disso, não pode contar com Leonardo Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com tantos problemas, Marcelo surpreendeu na defesa e no ataque: entre os defensores colocou nos treinamentos Gabriel e Edcarlos – deixando de fora o primeiro reserva da zaga, Ronaldo. No ataque, sem Carlos, que se contundiu nos treinamentos de segunda-feira, lançou o meia Carlos Eduardo, que deixa o time com mais qualidade de passe. No meio, ainda sem a confirmação da participação de Rafael Carioca, usou Yago e Lucas Cândido.

“Sem duvida que, principalmente no sistema defensivo, está bem mexido, mas os jogadores, mesmo não sendo titulares, já atuaram, então não vejo problemas em relação a isso. Eles têm a confiança dos demais, estão preparados e vão dar conta do recado”, destacou o goleiro Victor, que volta de contusão após desfalcar o Galo em dois jogos.

Pelo lado do Vitória, o técnico Vagner Mancini também chega a Belo Horizonte com alguns sérios problemas para escalar sua equipe. O treinador acumula desfalques na defesa e entre seus atacantes.

O zagueiro Victor Ramos sentiu uma dor no pé e já é desfalque certo. Já o volante Willian Farias, que também está entregue ao departamento médico, iniciou a fase de transição, mas ainda não poderá ajudar a equipe dentro das quatro linhas. Entre os homens da frente, Vander e Kieza estão suspensos pelo terceiro amarelo e também representam problemas para o treinador.

No último treinamento, ainda na Bahia, o comandante alvinegro deu um trabalho tático, com os portões fechados. A imprensa pouco pôde acompanhar o que acontecia no campo, sendo informada apenas que, após a movimentação tática, os atletas fizeram finalizações.

“Kanu e Victor Ramos, tenho tentado fazer malabarismo com esses jogadores, porque se for deixar eles fora em função de dor, eles não jogariam os últimos cinco jogos. Isso ninguém sabe. Temos tentado usar um em um jogo, um em outro. Nesse, joga Kanu, fica o Victor fora”, finalizou Mancini.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leison Peng Martins (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

ATLÉTICO-MG: Victor, Carlos César, Gabriel, Edcarlos, Fábio Santos, Yago (Rafael Carioca), Lucas Cândido, Robinho, Carlos Eduardo, Maicosuel e Fred.

Técnico: Marcelo Oliveira.

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Cárdenas; Ramallo (Serginho), Marinho e David.

Técnico: Vagner Mancini.

Recomendado para você