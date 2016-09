Chapecoense surpreende o Fluminense e vence no Edson Passos

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

O Fluminense foi derrotado pela Chapecoense, de virada, por 2 a 1 e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O time tricolor também perdeu a invencibilidade no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, e causou muita irritação na sua torcida que concentrou sua ira no técnico Levir Culpi, que foi chamado de “burro”. O Tricolor das Laranjeiras segue na sétima posição com 37 pontos. A Chapecoense também soma 37 pontos, mas ocupa a nona colocação.

O Fluminense fez um bom primeiro tempo, mas voltou acomodado na segunda fase e permitiu a reação da Chapecoense que mudou a postura e fez por merecer a vitória. Além disso, a Chapecoense manteve a invencibilidade nos confrontos com a equipe carioca.

Na próxima rodada, o Fluminense vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre. A Chapecoense vai receber a Ponte Preta, em Chapecó.

O jogo – Como era de se esperar, o Fluminense começou a partida no ataque. Já a Chapecoense, com apenas um atacante, concentrava jogadores no meio-campo e deixava apenas Kempes entre os zagueiros da equipe carioca.

Aos quatro minutos, o Fluminense marcou o primeiro gol. Gustavo Scarpa bateu falta e Cícero se antecipou aos zagueiros e cabeceou sem defesa para o goleiro Danilo. A vantagem animou a equipe tricolor e , aos sete minutos, Marquinho arriscou de longe e levou perigo. O time dirigido por Levir Culí continuava melhor em campo e aos nove, o goleiro Danilo teve que se esticar para espalmar para escanteio um novo cruzamento de Gustavo Scarpa.

A equipe catarinense adiantou a marcação, mas permitia que o adversário encontrasse espaços para buscar jogadas em velocidade. Aos 12 minutos, após rápida troca de passes, a bola sobrou para Gustavo Scarpa que chutou forte, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

A Chapecoense não conseguia penetrar na área tricolor e apelava para os chutes de longa distância como aconteceu com Gil aos 17 minutos, mas a bola saiu sem levar perigo.

O Fluminense dominava completamente e, aos 21 minutos, criou outra oportunidade. Cícero recebeu bom passe de Magno Alves e bateu forte. A bola passou muito perto da trave esquerda de Danilo. Aos 26 minutos, a equipe comandada por Caio Júnior finalmente chegou com perigo. Josimar chutou com muito perigo e quase conseguiu o empate.

O Tricolor das Laranjeiras seguia comandando as ações e criou duas ótimas chances para ampliar. Aos 28 minutos, Magno Alves foi lançado na área e se atrapalhou na hora de concluir. No lance seguinte, Cícero cabeceou, a bola desviou em Thiego, mas Danilo fez grande defesa e desviou para escanteio. Os tricolores ainda tiveram duas tentativas de ataque atrapalhadas pelo árbitro que se colocou no caminho da bola.

Maranhão voltou para o segundo tempo no lugar de Magno Alves, deixando a equipe tricolor sem atacante fixo. Já a Chapecoense trouxe o experiente Cleber Santana para a vaga de Matheus Biteco. E logo no primeiro minuto, o goleiro Danilo teve que trabalhar para defender chute de Gustavo Scarpa. Com o passar dos minutos, a equipe visitante passou a ser mais agressiva, adiantando a marcação para atrapalhar a saída de bola do Fluminense.

E a Chapecoense chegou ao empate aos oito minutos. Thiaguinho investiu pela intermediária e rolou para o lateral Dener bater cruzado, sem chances de defesa para Julio Cesar.

Depois de sofrer o gol e encontrar dificuldades para retomar o controle da partida, o Fluminense mudou outra vez. A saída de Magno Alves fez a equipe perder a força de ataque. Para tentar consertar a situação que ele mesmo criou, Levir colocou o atacante Henrique Dourado na vaga do meia Marquinho para que a equipe comandada por Levir Culpi voltasse a ter um homem de área.

O jogo ficou muito equilibrado com as duas equipes se alternando na posse de bola, mas foi a Chapecoense que ameaçou com o desempate, aos 25 minutos, quando Lourency arrancou pelo meio e chutou com grande perigo. Aos 31 foi a vez de Kempes bater e assustar Julio Cesar.

O Fluminense seguia com mais posse de bola, mas não conseguia organizar jogadas de perigo para o gol defendido por Danilo. Aos 33 minutos, Cleber Santana levantou na área e o zagueiro William Thiego cabeceou com grande perigo, mas a bola saiu.

A torcida passou a mostrar irritação com os erros cometidos pela equipe tricolor e a vaiar os erros cometidos. Aos 40 minutos, em cobrança de falta, o zagueiro Filipe Machado assustou o goleiro Julio Cesar, mas a bola saiu.

O melhor futebol da equipe catarinense acabou premiado aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, Josimar desviou na pequena área e Lourençy meteu a cabeça para desempatar. Depois do gol, a torcida tricolor voltou sua ira para Levir Culpi, chamando o treinador de “burro” por ter tirado Magno Alves, no intervalo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 CHAPECOENSE

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Data: 15 de setembro de 2016 (Quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Público: 7700 pagantes

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Ailton Farias da Silva (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Cartão Amarelo: Wellington Silva, Maranhão, Douglas (Flu); Matheus Biteco, Gimenez, William Thiego, Bruno Rangel (Cha)

Gols:

FLUMINENSE: Cícero, aos quatro minutos do primeiro tempo

CHAPECOENSE: Dener, aos oito minutos e Lourency, aos 43 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE: Julio Cesar, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus(Ayrton); Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marquinho( Henrique Dourado) e Marcos Junior; Magno Alves(Maranhão)

Técnico: Levir Culpi

CHAPECOENSE: Danilo, Gimenez, William Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar, Gil, Matheus Biteco(Cleber Santana) e Arthur Maia(Lourency); Tiaguinho e Kempes(Bruno Rangel)

Técnico: Caio Júnior

