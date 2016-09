Chape supera virada do Santa Cruz e sai satisfeita com empate em Recife

Bruno Rangel foi o responsável por garantir o empate para a Chapecoense nesta quarta-feira, contra o Santa Cruz (Foto: Divulgação)

A Chapecoense tratou o empate com o Santa Cruz conquistado nesta quarta-feira como um resultado positivo. A conquista de um ponto fora de casa satisfez o elenco catarinense, que mesmo com um a mais em campo durante boa parte do segundo tempo, só conseguiu balançar as redes e garantir o empate faltando cinco minutos para o apito final.

“Acho que o resultado foi de bom tamanho, as duas equipes tentaram ganhar, o jogo foi aberto, mas acho que o empate está de bom tamanho. Agora é descansar porque já tem jogo no domingo”, disse Bruno Rangel, autor do gol de empate da Chape.

Substituindo Caio Júnior no banco de reservas da Chapecoense, já que o treinador cumpre suspensão por desrespeitar a arbitragem, Almir Domingues também tratou o resultado positivamente mesmo com os adversários à frente no placar no segundo tempo com um homem a menos. O auxiliar técnico da Chape também apontou Léo Moura como melhor jogador da partida e comemorou o ponto conquistado longe de casa.

“Eu acho que teve uma reação natural do próprio Santa Cruz, que virou o intervalo com um gol contra e eles reagiram bem. No segundo tempo tivemos dificuldades pelo lado esquerdo, o Léo Moura, na minha opinião, foi o melhor jogador do Santa Cruz, mas mérito deles, eles conseguiram chegar, fazer um, dois, e depois tivemos fora para reagirr, empatar o jogo e levar para casa um ponto”, pontuou Almir.

