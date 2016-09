Carvalho reconhece má atuação e pede presença da torcida na quinta

O Internacional interrompeu sua sequência positiva na temporada ao ser derrotado pelo Atlético-PR por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada. Ciente da atuação abaixo do esperado, o vice de futebol do Colorado, Fernando Carvalho, reconheceu o mau desempenho, mas ressaltou a dificuldade das equipes em conseguir vitórias fora de casa.

“Foi uma pena, começamos bem e declinamos de produção. No meu entendimento foi a pior partida desde que assumimos. A gente sabe que fora de casa as equipes não tem conseguido pontuar. Vamos seguir trabalhando”, afirmou à Rádio Gaúcha.

O dirigente do Inter também reconheceu que a torcida colorada deve estar descontente com o momento da equipe, mas pediu apoio para a próxima partida da equipe gaúcha no Beira-Rio.

“A torcida deve estar abatida como nós estamos. Quinta-feira será outro adversário. Aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos Colorados. Queremos mais de 40 mil lá, só juntos vamos sair dessa situação”, pediu o dirigente.

O próximo duelo do Inter é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Na quinta-feira, às 21 horas, o Colorado recebe o Vitória, 18º colocado do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do torneio nacional.

