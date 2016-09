Camilo faz de bicicleta, Botafogo supera Grêmio e ajuda o Corinthians

O Botafogo fez uma boa partida na tarde deste domingo na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro, e venceu o Grêmio por 2 a 1, em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, remarcado por conta dos Jogos Olímpicos.

No primeiro tempo, Camilo abriu o placar do jogo com um golaço de bicicleta, e Sassá ampliou pouco depois, se igualando a Gabriel Jesus na artilharia do Brasileiro, com 10 gols. O Grêmio reagiu no segundo tempo com um gol de Batista.

O resultado afastou ainda mais o Botafogo da zona do rebaixamento. Agora com 29 pontos, o Alvinegro é o 11º colocado na tabela da competição, tendo ultrapassado Sport e São Paulo. O Grêmio, por sua vez, chega a terceira partida sem vitória, e segue fora do G4, sem conseguir superar o Corinthians. O Tricolor Gaúcho está em sexto lugar, com 36 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo vai receber o Fluminense em seu estádio, para o clássico carioca da 23ª rodada do Brasileirão, às 16 horas. Já o Grêmio, joga novamente fora de casa, e encara o Coritiba no Couto Pereira, às 21h45. Ambos os jogos serão no horário de Brasília.

O jogo – O Botafogo começou o jogo disposto a mostrar à sua torcida que a goleada sofrida no meio de semana diante do Cruzeiro, tinha sido superada. Marcando forte no meio-campo, e escapando em velocidade ao roubar a bola, o Alvinegro levou perigo ao gol do Grêmio desde os primeiros minutos.

Logo aos 2, Neilton aproveitou um rebote da defesa, partiu para cima e tocou pro meio. Camilo deixou passar e Bruno Silva arriscou o chute, que saiu rente à trave de Bruno Grassi.

No minuto seguinte, Sassá recebe de Luis Ricardo atrás da linha da zaga, tromba com o goleiro do Grêmio e a bola sobra para Neilton completar para a rede. O assistente, entretanto, levantou a bandeira e o árbitro anulou o gol.

O perigo voltou a rondar o gol dos visitantes aos 13, quando Victor Luís avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. O goleiro fez o corte mas se atrapalhou com a zaga.

Aos 20, Bruno Silva abriu para Luis Ricardo na direita, o lateral invadiu a área e levantou do outro lado. Camilo acertou uma linda bicicleta e abriu o placar na Arena Botafogo.

O gol não diminuiu o ímpeto alvinegro, que continuou mantendo o ritmo e perseguindo o gol. Luis Ricardo roubou a bola antes da linha média e partiu no contra-ataque. Ele avançou livre até perto da área do Grêmio, e rolou para Sassá, livre, virar e marcar o segundo do Botafogo, aos 28 minutos.

O Grêmio teve chance de descontar nos últimos minutos. Aos 42, Luan cobrou falta e levantou na área. Após confusão na área, a bola sobrou para o zagueiro Wallace, que chutou mal e a bola foi pela linha de fundo.

As duas equipes voltaram sem modificações para o segundo tempo, que teve um panorama bem diferente da etapa inicial. O Botafogo recuou e permitiu ao Grêmio ganhar espaço no meio de campo. Mas a equipe gaúcha encontrava dificuldades para chegar à área adversária, e não conseguia levar perigo à meta alvinegra.

O Botafogo aos poucos foi mostrando cansaço e o Grêmio pressionava cada vez mais. O técnico Roger fez as três substituições a que tinha direito entre os 14 e 30 minutos, e o jogo foi ficando dramático.

Aos 33, Luan foi lançado em impedimento na área, fez o corta-luz, e o zagueiro Kanenmman marcou. O duplo impedimento foi marcado e o gol anulado.

No minuto seguinte, porém, o Grêmio diminuiu. Luan tocou para Batista na área, o goleiro Sidão tentou cortar, mas o atacante se livrou do goleiro e tocou sem ângulo para marcar o primeiro do Tricolor.

O gol dos gaúchos veio tarde demais. A equipe de Roger Machado tentou, mas também mostrou desgaste, e não conseguiu chegar ao empate nos minutos finais do confronto.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janerio (RJ)

Data: 4 de setembro de 2016, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Renda: R$ 143.720,00

Público: 4.738 pagantes (5.199 presentes)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT)

Cartões amarelos: Emerson Santos, Joel Carli, Airton (Bota); Maicon, Luan, Edílson, Ramiro (Grêmio)

Gols:

BOTAFOGO: Camilo, aos 20, e Sassá, aos 28 minutos, do primeiro tempo.

GRÊMIO: Batista, aos 35 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO: Sidão, Luís Ricardo (Emerson Silva), Joel Carli, Emerson Santos e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, Fernandes (Dudu Cearense) e Camilo; Neilton e Sassá (Rodrigo Pimpão)

Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon (Kaio), Walace (Ramiro) e Jailson; Douglas, Luan e Henrique (Batista)

Técnico: Roger Machado

