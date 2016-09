Buscando recuperação, Sport e Santa Cruz se enfrentam em clássico

Sport e Santa Cruz vivem momentos ruins no Campeonato Brasileiro, e correm risco de caírem para a Série B. Tentando escapar da degola, as equipes fazem o clássico pernambucano, na 24ª rodada, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Com 27 pontos, o Leão recebe seu rival precisando da vitória, para não correr nenhum risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube vem de derrota para o Corinthians, por 3 a 0, fora de casa, em jogo no qual fez um bom primeiro tempo, mas não aproveitou as chances, e acabou sucumbindo.

Para o clássico, não se sabe se Oswaldo de Oliveira poderá comandar a equipe do banco. Ele foi suspenso por dois jogos, tendo cumprido um contra o Corinthians. Caso não consiga a redução da pena, o auxiliar Luiz Alberto Silva segue no banco de reservas.

Com pouco tempo entre um jogo e outro, o Sport não deve realizar grandes mudanças em relação ao time que atuou em Itaquera. O único desfalque certo é Gabriel Xavier, que recebeu o terceiro amarelo. A tendência é que Rogério, recuperado de lesão, volte ao 11 inicial, depois de entrar no segundo tempo diante do Timão.

“Sabemos do peso que um clássico tem. E, a partir de agora, cada partida é um divisor de águas. Precisamos vencer e vamos treinar muito para isso”, declarou Silva, após o revés da última quinta-feira.

Pelo lado do Santa Cruz, a situação é ainda pior. A equipe não vence há oito rodadas, com três empates e cinco derrotas no período. Com 20 pontos, o Tricolor é o penúltimo colocado, à frente apenas do América-MG. Mesmo vencendo o Sport, o time não deixará o 19º lugar.

Para o clássico, fora de casa, o técnico Doriva não deve contar com o atacante Grafite, que tem problemas na coxa. Caso se confirme a ausência, Bruno Moraes deve atuar no comando do ataque. O centroavante foi o herói da classificação na Sul-Americana, justamente contra o Sport, marcando o gol decisivo.

Outro desfalque é o zagueiro Luan Peres, expulso no empate com a Chapecoense, na última quarta-feira. Néris, recuperado de problema na coxa, deve retornar ao time titular.

Derley e Keno, que cumpriram suspensão frente aos catarinenses, também voltam a ser opção para Doriva, e podem ser titulares, como vinham sendo antes de levarem o terceiro amarelo.

FICHA TÉCNICA

SPORT x SANTA CRUZ



Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)



SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Rogério e Everton Felipe; Ruiz

Técnico: Luiz Alberto Silva



SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Derley e João Paulo; Pisano, Keno (Arthur) e Bruno Moraes (Grafite)

Técnico: Doriva

Recomendado para você