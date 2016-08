Após três jogos, Ricardo Gomes já fala em postura mais rígida no São Paulo

Com menos de um mês à frente do São Paulo, Ricardo Gomes precisou de tempo para se ambientar e começar a entender como funciona a engrenagem de sua nova equipe. Agora, o comandante tricolor já planeja o time atuando de acordo com as suas ideias e adiantou que irá iniciar um período mais exigente durante os treinamentos que terá antes do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

“Temos agora quase dez dias de trabalho até o jogo, é bom para nos dar mais conhecimento dos jogadores. Já faz três jogos que estou aqui e agora posso começar a exigir a equipe de uma forma diferente, e acredito que essa cobrança vai conseguir melhorar o São Paulo Futebol Clube”, disse o treinador.

Apesar dos planos de Ricardo Gomes, o elenco são-paulino ainda vive uma ressaca do conturbado fim de semana no CCT da Barra Funda. Principal organizada tricolor, a Torcida Independente protagonizou cenas de terror durante o treinamento do último sábado, cobrando alguns jogadores que não vem apresentando um bom futebol. Carlinhos, Michel Bastos e Wesley foram os principais alvos das críticas dos torcedores.

Sete dias é o prazo que Ricardo Gomes terá para ajustar a equipe para o clássico contra o Palmeiras. Diante do líder do Brasileirão, o Tricolor espera repetir o feito do primeiro turno, quando em fase extremamente diferente da atual venceu o arquirrival no Morumbi, encerrando uma sequência de quatro clássicos sem vitórias contra os palmeirenses.

