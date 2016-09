Após sofrer goleada, Botafogo busca redenção contra o Grêmio

Após boa sequência, que culminou com o afastamento da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu no meio de semana, pela Copa do Brasil, quando foi goleado em casa pelo Cruzeiro, por 5 a 2. Os alvinegros terão pouco tempo para se lamentarem, pois encaram o Grêmio, neste domingo, em jogo adiado da 19ª rodada da Série A. Os gaúchos não vêm em bom momento na competição, e querem a recuperação.

No Botafogo, o clima ficou pesado após a goleada para o Cruzeiro. Tanto que a segurança foi reforçada nos treinos anteriores ao jogo de domingo. O técnico Jair Ventura destacou que o elenco precisa esquecer o revés do meio de semana, para buscar a vitória contra os gaúchos.

“É virar a chave e pensar no Grêmio. É claro que ficamos tristes e a torcida tem todo direito de ficar. Temos que trabalhar muito. Vamos corrigir os erros e fazer um grande jogo contra o Grêmio”, disse o comandante.

Em relação ao time, Jair Ventura não poderá contar com o lateral esquerdo Diogo Barbosa, suspenso. Victor Luís será seu substituto. O volante Rodrigo Lindoso saiu contra o Cruzeiro sentidos dores musculares, mas não deve ser problema. No restante, a formação será a mesma dos últimos jogos.

O Grêmio, por sua vez, teve a semana livre para trabalhar. Por isso, o técnico Roger Machado crê que sua equipe pode aproveitar o desgaste sofrido pelo Botafogo. No entanto, ele alertou para a boa fase de alguns jogadores alvinegros.

“A tendência é de que entre um time mais desgastado, ao passo que tivemos a semana toda para trabalhar, e ver a estratégia para o jogo. Só que temos que nos manter concentrados o tempo todo, ainda mais contra adversários com poder de decisão, como o Sassá e o Camilo”, declarou o treinador do Tricolor gaúcho.

Roger Machado teve tempo para treinar a equipe, que vai a campo com alguns desfalques. Marcelo Grohe, Pedro Geromel e Miller Bolaños estão fora, já que defendem suas seleções nas Eliminatórias. Por isso, Bruno Grassi assume o gol gremista, Wallace Reis atua na zaga e Henrique Almeida deve formar dupla de ataque com Luan.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janerio (RJ)

Data: 4 de setembro de 2016, domingo

Hora: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT)

BOTAFOGO: Sidão, Luís Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Victor Luís; Airton, Rodrigo Lindoso, Fernandes e Camilo; Neilton e Sassá

Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace e Jailson; Douglas, Luan e Henrique

Técnico: Roger Machado

