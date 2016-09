Após empate, Marcelo Oliveira explica por que deixou Pratto no banco

Antes do duelo deste domingo entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a escalação atleticana chamou a atenção, com o atacante Lucas Pratto sendo opção no banco de reservas. O camisa 9 é peça do grupo principal e jogador da seleção argentina.

Marcelo Oliveira explicou, entretanto, que não será possível ter sempre o argentino e Fred em campo e ainda destacou que na próxima partida, contra a Ponte Preta, em duelo válido pela Copa do Brasil, competição que o camisa 99 não poderá jogar pelo Galo por já ter vestido as cores do Fluminense no mesmo torneio, Lucas Pratto será utilizado.

“Em relação ao Pratto, poderia ser o Fred ou ele. Como o Pratto vai jogar a partida seguinte e já jogou o tempo todo no outro, optamos pelo Fred. Não posso ter o Fred e o Pratto o tempo todo, alguém tem que voltar para marcar”, destacou.

No clássico, Marcelo ainda foi criticado por tirar atletas importantes, como Fred e Robinho, mas deixar em campo outros jogadores com poder de decisão menor. O comandante alvinegro, porém, argumentou que pensou na recomposição do time e na velocidade para conseguir contra-ataques.

“Com o Clayton, acho que o time ficou mais composto. Ele marcou o lateral e teve velocidade. O Otero, escalei porque ajuda muito na marcação. Isso daria certa liberdade para o Robinho por dentro, e ele jogou bem no primeiro tempo”, analisou.

Sobre a partida, Marcelo lamentou o empate em situações de jogo em que o Galo não conseguiu encaixar um contra-ataque, conforme foi treinado. O comandante ainda elogiou Clayton, autor do gol alvinegro. “Imaginei que ele (Mano Menezes) tirasse o Cabral e colocasse o Robinho como volante, já que ele é acostumado a jogar. Já até o escalei assim no Palmeiras. Acabou entrando o Alisson no lugar do Sobis. Depois veio o Elber. Era normal, ele estava perdendo. São jogadores rápidos que entraram, tentamos marcá-los bem. O Clayton, novamente, ajudou muito pelos lados do campo. Mas não encaixamos uma jogada, o contra-ataque, que poderia matar o jogo”, finalizou.

O Atlético volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, na Cidade do Galo, e já foca na partida contra a Ponte Preta, pela Copa do Brasil.

Recomendado para você