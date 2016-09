Após derrota para Sport, Doriva afirma que não jogou a toalha

Após o Santa Cruz sofrer a derrota de virada por 5 a 3 para o Sport, pela 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Doriva foi o único a conceder entrevista coletiva na Ilha do Retiro. Na vice-lanterna do campeonato, o Tricolor pernambucano amargou seu 14º revés, afundando-se cada vez mais em uma situação difícil de ser revertida. Para o treinador, entretanto, enquanto a equipe tiver chances, a confiança na recuperação persistirá.

“Fizemos um bom jogo, com oito gols, uma bela partida no geral. Saímos com a derrota, mas isso não pode apagar a boa atuação que tivemos. Na minha opinião, não poderíamos ter ampliado. Acho que o placar mais justo seria o empate. Realmente, o Sport teve um volume maior de jogo, onde eles puderam decidir a partida. Acredito que é necessário reconhecer pontos positivos em todos os momentos”, declarou o técnico.

Analisando o jogo, Doriva afirmou que falhas individuais criaram o resultado alcançado pelo Leão da Ilha. De acordo com o treinador, a equipe adversária se propôs a criar situações elaboradas pelas laterais, onde o time visitante deveria acompanhar até o final. Com a demora na neutralização dos cruzamentos, os gols aconteceram. Para o comandante, o momento tricolor segue complicado, mas ainda crê em recuperação.

“Nosso futuro é dificílimo. Sabemos que é difícil, até para trazer atletas que queiram abraçar essa causa. De qualquer maneira, precisamos mostrar que a gente acredita, que podemos ressurgir. Sabemos que ninguém acredita mais, mas a gente vai continuar acreditando”, disparou Doriva.

Para conquistar uma recuperação improvável no Brasileirão, o técnico do Tricolor foi enfático, afirmando que a equipe precisa jogar bem e vencer jogos. O próximo compromisso do Santa, em busca do feito, será nesta quarta-feira. O Tricolor receberá o Atlético-PR em casa, às 21h (de Brasília). Vale ressaltar que a equipe paranaense está em 7º lugar na tabela, com 36 pontos.

“Fizemos um jogo que foi decidido nos detalhes. Principalmente na Série A do Brasileiro, essas coisas acontecem, e deveríamos ter minimizado esses detalhes. Não vamos jogar a toalha. Se alguém daqui não quiser acreditar, é só falar com a diretoria e pedir para sair. Vou trabalhar com quem quer acreditar na equipe”, finalizou.

